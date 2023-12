Allein reisende Frau verrät, in welchen Ländern sie sich unwohl gefühlt hat

Chloe Jade war in vielen Ländern allein unterwegs. In einem TikTok-Video erklärt sie, wo sie sich als Frau unwohl gefühlt hat.

Von Karolin Wiltgrupp

Kalifornien (USA) - Chloe Jades absolute Leidenschaft ist das Reisen. In ihren TikTok-Videos lässt die aus den USA stammende junge Frau ihre über 312.000 Follower an ihren Abenteuern im Ausland teilhaben. Von Algerien über China bis hin zu Indien - die TikTokerin hat schon ziemliche viele Länder quer über den Erdball bereist. In einem ihrer vielen Clips erzählt sie, in welchen Ländern sie als Frau negative Erfahrungen gemacht hat.

Auf ihren zahlreichen Reisen gab es auch Situationen, in denen sich Chloe Jade allein nicht sicher fühlte. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/chloejadetravels Früher erschien es unmöglich, heute ist es ein echter Trend geworden: Immer mehr Frauen wollen die Welt auf eigene Faust entdecken. Auch Chloe Jade hat das Reisefieber gepackt. Ganz allein will sie fremde Kulturen erkunden und erlebt dabei die größten Abenteuer ihres Lebens. Trotzdem ist es nicht immer Gold, was glänzt. So hat sich die US-Amerikanerin auch zu gefährlichen Erfahrungen im Ausland geäußert. In einem Video nennt sie vier Länder, in denen sie sich als allein reisende Frau nicht sicher gefühlt hat. Land Nummer eins, in dem sich Chloe Jade unwohl fühlte, ist Frankreich. Die Stadt der Liebe hat sie bereits sechsmal besucht - gleich beim ersten Besuch habe sich die junge Frau in einer gefährlichen Situation befunden. Reisen Probleme im Urlaubs-Paradies: Hier wird bald eine Touristen-Steuer fällig! Die damals 22-Jährige soll sich an einem Abend mit einem Franzosen verabredet haben, der offensichtlich böse Absichten hatte. Er habe ihr etwas ins Getränk getan und danach in eine dunkle Gasse gelockt. Chloe Jade jedoch habe die Gefahr in letzter Sekunde bemerkt: "Ich sagte ihm, er solle verschwinden, und ich rannte zurück in mein Hotel."

Chloe Jades Videos auf TikTok werden millionenfach geklickt

In diesen drei weiteren Ländern hätte sich Chloe Jade bessere Erfahrungen gewünscht