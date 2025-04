Jammernde Reise-Influencerin klagt über Touri-Hotspot und kriegt derbe Quittung

Travel-Influencerin "kerimybags" musste für die Bewertung eines italienischen Küstenorts einiges an Kritik einstecken. © Bildmontage: Sreenshot/Instagram/kerimybags

Offenbar bekam Reise-Influencerin Keri durch andere Influencer vom malerischen italienischen Küstenort namens Positano, südlich von Neapel an der Amalfiküste gelegen, mit. Sie entschied sich für einen Besuch und eine anschließende "Review" auf Instagram.

Ende März teilte "kerimybags" den Beitrag auf der Plattform, über den später in Medien aus den USA und Großbritannien berichtet wurde. Der Kommentarbereich des Clips "brannte".

"Positano, du warst nicht, was ich erwartet habe", so Keri zu Beginn des Clips. Dabei beschwerte sich die Influencerin etwa darüber, dass im Ort nicht genügend authentische italienische Restaurants wären und es kein gutes Eis gegeben hätte. Zudem stießen ihr zu teure Restaurants sauer auf.

Weiterhin beklagte sich Keri über das Nachtleben, welches nicht ihren Ansprüchen entsprach. "Bar-Hopping schien einfach nicht angesagt zu sein", so Keri im Clip.

Auch am Strand ließ sie kein gutes Haar. "Man hat einen winzigen, überfüllten Strand. Es ist, als müsste man in einen Beach Club gehen, aber die sind alle so teuer. Und ich hatte das Gefühl, dass der, in dem wir waren, dem Hype nicht gerecht wurde." Und dann setzte sie dem Ganzen die Krone auf.