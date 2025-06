Kreuzfahrt-Alarm in Hamburg: Elf Dampfer in einer Woche - einer sogar zum ersten Mal

Das Kreuzfahrtschiff "MS Europa" kommt nach Hamburg. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Erneut legt in der Hansestadt schon bald ein Ozeanriese zum ersten Mal an. Doch zuvor gibt es reichlich Besuch von zahlreichen anderen Dampfern im Hafen.

Los geht es am Pfingstmontag mit der "MS Europa", die von 7 bis 19 Uhr in der Hafencity anlegt, heißt es auf "Cruisegate Hamburg". Seit dem 26. Mai befindet sich der Dampfer auf seiner 14-tägigen Atlantik-Route von Porto aus und läuft in Hamburg als letzte Station der Reise ein.

Noch am selben Tag kommt die "MSC Preziosa" in Steinwerder an. Von dort aus bricht sie zu ihrer 11-tägigen Nord-Europa-Tour auf. Am Dienstag geht es direkt weiter mit der "MS Hamburg", die in der Hafencity fest macht. Für 11 Tage war der Dampfer dann auf Nord- und Ostsee unterwegs, nun endet die Reise in Hamburg.

Auch in Steinwerder ist noch am selben Tag etwas geboten. Zeitgleich legt die "Costa Favolosa" an, die am Abend zu ihrer 12-tägigen Reise nach Nordeuropa aufbricht, um dann wieder in die Hansestadt zurückzukehren.

Am Mittwoch, dem 11. Juni, gibt es die "MS Europa 2" in Altona zu bestaunen. Das Schiff befindet sich aktuell auf dem Transatlantic Repositioning Cruise – ein 10‑tägiger Oneway-Trip von New York nach Hamburg. Auch die "MS Frederic Chopin" legt noch am selben Tag in der Hansestadt an. Das Schiff ist vor allem für seine Flusskreuzfahrten bekannt.