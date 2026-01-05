Deutschlands größtes Kreuzfahrtschiff: "Disney Adventure" auf dem Weg zur Taufe

Bremerhaven - Das größte Kreuzfahrtschiff, das je in Deutschland gebaut wurde, war lange in Bremerhaven zu Gast. Nun begann seine erste große Reise.

Die "Disney Adventure" soll am 14. Januar in Amerika getauft werden. © Jens Büttner/dpa

Der Neuzuwachs der Disney Cruise Line stach am Sonntagnachmittag in See, berichtete Kreuzfahrt Aktuelles.

Obwohl das riesige Kreuzfahrtschiff bereits am 16. Dezember 2025 offiziell von der Meyer Werft Wismar, an die Disney Cruise Line übergeben wurde, blieb die "Disney Adventure" noch bis ins neue Jahr hinein in Bremerhaven.

Nun ist das Disney-Kreuzfahrtschiff auf den Weg nach Florida (USA), obwohl es gar nicht für den amerikanischen Markt vorgesehen ist.

Erster Anlaufpunkt ist Freeport auf den Bahamas am 14. Januar. Dort hält die "Disney Adventure" für einen technischen Stopp.

Danach geht es weiter nach Port Canaveral, wo die "Disney Adventure" am 15. Januar erwartet wird.

In Florida wird das Disney-Kreuzfahrtschiff getauft und Medien- und Geschäftspartnern vorgestellt.