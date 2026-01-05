Deutschlands größtes Kreuzfahrtschiff: "Disney Adventure" auf dem Weg zur Taufe
Bremerhaven - Das größte Kreuzfahrtschiff, das je in Deutschland gebaut wurde, war lange in Bremerhaven zu Gast. Nun begann seine erste große Reise.
Der Neuzuwachs der Disney Cruise Line stach am Sonntagnachmittag in See, berichtete Kreuzfahrt Aktuelles.
Obwohl das riesige Kreuzfahrtschiff bereits am 16. Dezember 2025 offiziell von der Meyer Werft Wismar, an die Disney Cruise Line übergeben wurde, blieb die "Disney Adventure" noch bis ins neue Jahr hinein in Bremerhaven.
Nun ist das Disney-Kreuzfahrtschiff auf den Weg nach Florida (USA), obwohl es gar nicht für den amerikanischen Markt vorgesehen ist.
Erster Anlaufpunkt ist Freeport auf den Bahamas am 14. Januar. Dort hält die "Disney Adventure" für einen technischen Stopp.
Danach geht es weiter nach Port Canaveral, wo die "Disney Adventure" am 15. Januar erwartet wird.
In Florida wird das Disney-Kreuzfahrtschiff getauft und Medien- und Geschäftspartnern vorgestellt.
"Disney Adventure" ist ein Freizeitpark auf dem Meer
Anschließend heißt es für die "Disney Adventure": auf nach Singapur. Das Kreuzfahrtschiff der Disney Cruise Line wird dort für mehrere Jahre stationiert sein. Für März 2026 ist dann die Jungfernfahrt ab Singapur vorgesehen.
Eigentlich sollte der Gästebetrieb schon seit einigen Monaten laufen. Doch wegen Verzögerungen im Bau musste der Start verschoben werden.
Das neuste Kreuzfahrtschiff der Disney Cruise Line und wurde wie ein Freizeitpark auf dem Meer gestaltet. Mit Achterbahnen, Freizeitaktivitäten, Bühnenprogramm und verschiedenen Restaurants und Cafés ist alles auf dem Schiff im Disney-Stil gehalten.
Die "Disney Adventure" ist 342 Meter lang, 246 Meter breit und weist eine Bruttoraumzahl (BRZ, Gesamtvolumen aller geschlossenen Räume) von 208.000 auf. Damit ist sie das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde.
Ungefähr 2350 Gästekabinen und Suiten beinhaltet das Disney-Schiff. Bei einer maximalen Belegung haben circa 6700 Passagiere Platz an Bord.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa