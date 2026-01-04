Königlicher Besuch: Luxusschiff "Queen Anne" startet Weltreise in Hamburg

Die "Queen Anne" ist im Hamburger Hafen zu Besuch. Von dort aus startet sie ihre Weltreise. Am 2. Mai wird sie wieder in der Hansestadt zu sehen sein.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Die "Queen Anne" liegt bald im Hamburger Hafen. Am 6. Januar beginnt das Luxuskreuzfahrtschiff von der Hansestadt aus seine Weltreise.

Die "Queen Anne" beginnt ihre Weltreise am 6. Januar in Hamburg. (Archivfoto)
Die "Queen Anne" beginnt ihre Weltreise am 6. Januar in Hamburg. (Archivfoto)  © Bodo Marks/dpa

Vom Tor der Welt hinaus quer über den Globus: Die "Queen Anne" feiert ihren Antritt zur Weltreise bereits am 5. Januar mit einem Gala-Abend im Hotel "Atlantic", laut Information von Kreuzfahrt Aktuelles.

Einen Tag später geht es für das Luxuskreuzfahrtschiff dann auf Weltreise: 117 Nächte, 20 Länder und 32 Häfen fährt das Kreuzfahrtschiff der Cunard Line an.

Dabei steuert die "Queen Anne" in Richtung Osten rund um den Globus.

Kursänderung bei AIDA: Kreuzfahrtschiff muss sich auf Sturm gefasst machen
Kreuzfahrten Kursänderung bei AIDA: Kreuzfahrtschiff muss sich auf Sturm gefasst machen

Die Reiseroute führt die Urlauber entlang der Kanarischen Inseln, der westafrikanischen Küste nach Asien, Australien, in die USA und die Karibik bis zurück nach Europa.

Über 200 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum sollen an Board der "Queen Anne" sein. Das Schiff hält unter anderem in Kapstadt, Hongkong, Singapur, Sydney und Los Angeles.

Luxusschiff "Queen Anne": Erst am 2. Mai wieder in Hamburg zu Gast

Am 2. Mai wird das Luxuskreuzfahrtschiff wieder in der Hansestadt sein. (Archivfoto)
Am 2. Mai wird das Luxuskreuzfahrtschiff wieder in der Hansestadt sein. (Archivfoto)  © Bodo Marks/dpa

Mit dem Gala-Abend feiert die Cunard Line nicht nur den Beginn ihrer Weltreise, sondern ebenso den ersten Besuch eines Cunrad-Queen-Schiffes in Hamburg im neuen Jahr.

Erst bei ihrer Rückkehr am 2. Mai wird die "Queen Anne" wieder in der Hansestadt zu sehen sein.

Die Inneneinrichtung des Luxuskreuzfahrtschiffes sei durch die Vergangenheit inspiriert worden und würde gleichzeitig eine Ausrichtung in die Moderne schaffen, so die Reederei Cunrad.

Frau fällt von Kreuzfahrtschiff: Suche nach Passagierin eingestellt
Kreuzfahrten Frau fällt von Kreuzfahrtschiff: Suche nach Passagierin eingestellt

Auf dem Queen-Schiff der Cunard Line finden 2996 Passagiere Platz. Zusätzlich sind 1225 Crewmitglieder an Board.

Insgesamt ist das Luxuskreuzfahrtschiff 322 Meter lang.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa

Mehr zum Thema Kreuzfahrten: