Königlicher Besuch: Luxusschiff "Queen Anne" startet Weltreise in Hamburg

Hamburg - Die " Queen Anne " liegt bald im Hamburger Hafen. Am 6. Januar beginnt das Luxuskreuzfahrtschiff von der Hansestadt aus seine Weltreise.

Die "Queen Anne" beginnt ihre Weltreise am 6. Januar in Hamburg. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Vom Tor der Welt hinaus quer über den Globus: Die "Queen Anne" feiert ihren Antritt zur Weltreise bereits am 5. Januar mit einem Gala-Abend im Hotel "Atlantic", laut Information von Kreuzfahrt Aktuelles.

Einen Tag später geht es für das Luxuskreuzfahrtschiff dann auf Weltreise: 117 Nächte, 20 Länder und 32 Häfen fährt das Kreuzfahrtschiff der Cunard Line an.

Dabei steuert die "Queen Anne" in Richtung Osten rund um den Globus.

Die Reiseroute führt die Urlauber entlang der Kanarischen Inseln, der westafrikanischen Küste nach Asien, Australien, in die USA und die Karibik bis zurück nach Europa.

Über 200 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum sollen an Board der "Queen Anne" sein. Das Schiff hält unter anderem in Kapstadt, Hongkong, Singapur, Sydney und Los Angeles.