Königlicher Besuch: Luxusschiff "Queen Anne" startet Weltreise in Hamburg
Hamburg - Die "Queen Anne" liegt bald im Hamburger Hafen. Am 6. Januar beginnt das Luxuskreuzfahrtschiff von der Hansestadt aus seine Weltreise.
Vom Tor der Welt hinaus quer über den Globus: Die "Queen Anne" feiert ihren Antritt zur Weltreise bereits am 5. Januar mit einem Gala-Abend im Hotel "Atlantic", laut Information von Kreuzfahrt Aktuelles.
Einen Tag später geht es für das Luxuskreuzfahrtschiff dann auf Weltreise: 117 Nächte, 20 Länder und 32 Häfen fährt das Kreuzfahrtschiff der Cunard Line an.
Dabei steuert die "Queen Anne" in Richtung Osten rund um den Globus.
Die Reiseroute führt die Urlauber entlang der Kanarischen Inseln, der westafrikanischen Küste nach Asien, Australien, in die USA und die Karibik bis zurück nach Europa.
Über 200 Gäste aus dem deutschsprachigen Raum sollen an Board der "Queen Anne" sein. Das Schiff hält unter anderem in Kapstadt, Hongkong, Singapur, Sydney und Los Angeles.
Luxusschiff "Queen Anne": Erst am 2. Mai wieder in Hamburg zu Gast
Mit dem Gala-Abend feiert die Cunard Line nicht nur den Beginn ihrer Weltreise, sondern ebenso den ersten Besuch eines Cunrad-Queen-Schiffes in Hamburg im neuen Jahr.
Erst bei ihrer Rückkehr am 2. Mai wird die "Queen Anne" wieder in der Hansestadt zu sehen sein.
Die Inneneinrichtung des Luxuskreuzfahrtschiffes sei durch die Vergangenheit inspiriert worden und würde gleichzeitig eine Ausrichtung in die Moderne schaffen, so die Reederei Cunrad.
Auf dem Queen-Schiff der Cunard Line finden 2996 Passagiere Platz. Zusätzlich sind 1225 Crewmitglieder an Board.
Insgesamt ist das Luxuskreuzfahrtschiff 322 Meter lang.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa