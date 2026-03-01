Notfall-Alarm wegen Angriff auf den Iran: Passagiere suchen Schutz auf Kreuzfahrtschiff

Abu Dhabi - Der Angriff durch Israel und die USA auf den Iran hat für einen Alarm auf Kreuzfahrtschiffen der TUI Cruises-Flotte gesorgt.

Die "Mein Schiff 4" befindet sich derzeit in Abu Dhabi. (Archivbild) © TUI Cruises/Hamburg Cruise Days/obs

Während über dem Nahen Osten schon den ganzen Samstag über Raketen fliegen, stecken die Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" mittendrin.

Der Iran reagierte auf den Angriff mit dem Beschuss Israels und von US-Stützpunkten im Nahen Osten.

Die "Mein Schiff 4" ist derzeit in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), die "Mein Schiff 5" in Doha (Katar). In beiden Staaten soll es Angriffe auf US-Stützpunkte gegeben haben.

Wie kreuzfahrt-aktuelles.de berichtet, sollen die Passagiere der "Mein Schiff 5" einen Alarm auf ihre Handys bekommen haben. Demnach sollten sich alle Gäste umgehend auf das Schiff begeben.

Landausflüge seien abgebrochen worden, die Außendecks sollen nicht mehr betreten werden dürfen. Die Gäste sollen sich nur im Schiffsinneren aufhalten und Fenster meiden, heißt es.

Auch von der "Mein Schiff 4" habe es ähnliche Berichte gegeben.