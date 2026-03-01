Notfall-Alarm wegen Angriff auf den Iran: Passagiere suchen Schutz auf Kreuzfahrtschiff
Abu Dhabi - Der Angriff durch Israel und die USA auf den Iran hat für einen Alarm auf Kreuzfahrtschiffen der TUI Cruises-Flotte gesorgt.
Während über dem Nahen Osten schon den ganzen Samstag über Raketen fliegen, stecken die Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" mittendrin.
Der Iran reagierte auf den Angriff mit dem Beschuss Israels und von US-Stützpunkten im Nahen Osten.
Die "Mein Schiff 4" ist derzeit in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate), die "Mein Schiff 5" in Doha (Katar). In beiden Staaten soll es Angriffe auf US-Stützpunkte gegeben haben.
Wie kreuzfahrt-aktuelles.de berichtet, sollen die Passagiere der "Mein Schiff 5" einen Alarm auf ihre Handys bekommen haben. Demnach sollten sich alle Gäste umgehend auf das Schiff begeben.
Landausflüge seien abgebrochen worden, die Außendecks sollen nicht mehr betreten werden dürfen. Die Gäste sollen sich nur im Schiffsinneren aufhalten und Fenster meiden, heißt es.
Auch von der "Mein Schiff 4" habe es ähnliche Berichte gegeben.
Anstehende Orient-Kreuzfahrten gestrichen
Wie TUI Cruises mitteilte, nehmen die Entwicklungen im Nahen Osten Einfluss auf die Reisen der beiden Kreuzfahrtschiffe mit Abreise am 28. Februar, 1. März und 2. März.
"Während der laufenden Anreise zur 'Mein Schiff 5' nach Doha hat das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise für die gesamte Region aktualisiert und Reisewarnungen veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund ist eine planmäßige Durchführung der oben stehenden Reisen derzeit nicht verantwortbar", heißt es.
Alle Gäste, die sich bereits an Bord befinden oder eine Anreise geplant hatten, seien informiert worden.
Das Unternehmen bittet zudem darum, auf Nachfragen zu bevorstehenden Abfahrten der beiden Schiffe zu verzichten, da diese derzeit nicht beantwortet werden können.
Insgesamt seien laut kreuzfahrt-aktuelles.de derzeit sechs Hochsee-Kreuzfahrtschiffe im Persischen Golf.
Titelfoto: TUI Cruises/Hamburg Cruise Days/obs