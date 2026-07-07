Über 120 Menschen infiziert, jetzt droht Virus erneut: Zweiter Ausbruch auf selbem Kreuzfahrtschiff?

Haines (Alaska, USA) - Erneuter Virusausbruch auf demselben Urlaubs-Giganten? Das Kreuzfahrtschiff "Ruby Princess" der US-amerikanischen Reederei Princess Cruises ist offenbar zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit von Noroviren heimgesucht worden.

Auf dem Kreuzfahrtschiff "Ruby Princess" gehen offenbar schon wieder Noroviren um. (Archivfoto) © Saeed KHAN / AFP

Nach einem Bericht von Juneau Independent habe die Princess Cruises die Mitarbeiter der Gemeinde Haines, an der das Schiff anlegte, per E-Mail über Fälle einer "akuten Gastroentritis" informiert. Demnach hätten sich am Sonntag sechs Besatzungsmitglieder und ein Passagier in Quarantäne befunden.

Das Schiff hatte laut CruiseMapper am Donnerstag, dem 2. Juli San Francisco (Kalifornien) verlassen. Nach dem vorherigen Ausbruch musste das Schiff laut des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bereits gründlich gereinigt werden.

Laut CDC meldete die Besatzung zuvor am 28. Juni einen Ausbruch von Noroviren. 107 Passagiere sowie 25 Besatzungsmitglieder erkrankten während der mehrwöchigen Reise und litten etwa an Durchfall und Erbrechen.