Neuer Nachtzug verbindet (endlich!) Dresden und Berlin mit Amsterdam, Brüssel und Prag

Dresden - Endlich ist es so weit! Wer sich auf den Nachtzug zwischen Dresden , Berlin , Amsterdam, Brüssel und Prag gefreut hat, kann schon bald einsteigen.

Dem Sonnenaufgang hinterher: Mit dem European Sleeper geht das zwischen Dresden und Berlin sowie weiter nach Amsterdam und Brüssel. © PR/European Sleeper

Zuerst angekündigt wurde die nächtliche Verbindung aus Tschechien über Deutschland und die Niederlande bis nach Belgien schon im Jahr 2021. 2022 sollte der Zug dann erstmals rollen. Doch daraus wurde nichts.

Nach einer ersten Start-Verschiebung von Januar auf Juli folgte schon im Mai die nächste - diesmal auf unbestimmte Zeit.

Schon jetzt ist der "European Sleeper" zwischen Berlin und den Nachbarn im Westen Deutschlands unterwegs. Ab Ende März 2024 soll die Verbindung dann über Dresden und Bad Schandau (Sachsen) nach Prag verlängert werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Der Nachtzug ist dann montags, mittwochs und freitags von Brüssel nach Prag unterwegs. An Dienstagen, Donnerstagen und Sonntagen fährt die Eisenbahn in die Gegenrichtung.

Abgefahren wird im Dresdner Hauptbahnhof um 20.37 Uhr in Richtung Brüssel (in Berlin Hbf. um 22.56 Uhr), um 8.31 Uhr nach Prag (in Berlin 6.20 Uhr).