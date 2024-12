Reise-Albtraum: Junge Frau muss mit fremden Kleinkind Sitz im Flugzeug teilen

Lily Winward (19) musste während eines über 14-stündigen Fluges ein Kleinkind auf ihrem Schoß halten. © Screenshot/Instagram/@lilyywinward

Wie die New York Post berichtete, wollte Lily Winward (19) nur ihren Rückflug nach Australien antreten.

Sie erzählte, dass sie bereits im September mit Etihad Airways von einem Leichtathletikwettbewerb in Athen zurückflog, als sie für einen Zwischenstopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten landete.

Am Schalter vor Ort teilte das Flugpersonal ihr jedoch mit, dass der Anschlussflug überbucht sei und sie die Nacht in einem Hotel verbringen müsse.

Lily gab an, dass sie sich nicht sicher fühlte, als sie nachts nur in Sporthosen und einem Unterhemd bekleidet den Flughafen verließ und ein anderer Passagier sie angeblich bedrängt habe, mit ihm in ein Taxi zu steigen.

"Ich war ziemlich aufgebracht. Ich weinte und sagte: 'Ich will einfach nur nach Hause. Ich fühle mich nicht sicher, wenn ich in ein Hotel gehe, besonders, weil mich dieser Typ belästigt'", so die 19-Jährige. Noch schlimmer wurde es, als sie aufgrund der Situation eine Panikattacke bekam.