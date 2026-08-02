02.08.2026 18:44 Bistum geht auf Distanz: Pfarrer im Ruhestand sieht CSD-Anschlag als "Signal des Himmels"

Das Bistum Fulda hat sich von den homophoben Aussagen eines Pfarrers im Ruhestand distanziert, die dieser in Bezug auf den CSD-Anschlag in Berlin äußerte.

Von Jenny Tobien Fulda/Berlin - Das Bistum Fulda hat sich von homophoben Äußerungen eines Pfarrers im Ruhestand distanziert. "Sie geben weder die Position des Bistums noch die Haltung seiner Verantwortlichen wieder", hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Stellungnahme. Der ehemalige Pfarrer hatte in einem Leserbrief der "Fuldaer Zeitung" zum tödlichen Anschlag auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin geschrieben, alle, die sich noch Christen nennen würden, sollten "derartige Gräueltaten als ein Signal des Himmels verstehen, als einen Aufruf zur Besinnung und zur Umkehr".

Vor dem Brandenburger Tor wurde dem Anschlag und der Opfer gedacht. © Christoph Soeder/dpa In dem Leserbrief vom Freitag schreibt der einstige Pfarrer aus dem Landkreis Fulda mit Blick auf den CSD von einer "Parade der Schamlosigkeit" und einer "zur Schau gestellten Verherrlichung der Perversion". Zugleich erklärte er aber auch, man müsse differenzieren. "Die Ablehnung des Christentums rechtfertigt in keiner Weise das brutale und menschenverachtende Vorgehen der islamischen Terroristen, deren Morde und Gruppenvergewaltigungen Ausdruck ihres Hasses sind." Religion Aus Kirchen gestohlen: LKA gibt Heiligenfiguren an Tschechien zurück Solchen Terroristen müsse das Handwerk gelegt werden. Das Bistum betonte in seiner Stellungnahme: "Als Kirche glauben wir, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist und eine unveräußerliche Würde besitzt. Daraus erwächst der Auftrag, allen Menschen mit Achtung, Respekt und Nächstenliebe zu begegnen - unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität." Der Christopher Street Day stehe für das Anliegen, auf die Würde aller Menschen aufmerksam zu machen und sich gegen Ausgrenzung und Gewalt einzusetzen. Das Bistum unterstütze das friedliche Engagement für eine offene, respektvolle und freiheitliche Gesellschaft.

Pfarrer schreibt von "Parade der Schamlosigkeit"

Das Bistum der Katholischen Kirche distanzierte sich klar vom Leserbrief des ehemaligen Geistlichen. © Sebastian Gollnow/dpa Das Bistum erklärte dazu: "Insbesondere jede Deutung eines terroristischen Anschlags als Ausdruck eines göttlichen Handelns weisen wir entschieden zurück." Angesichts der Tat gelte die Anteilnahme den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, die durch das Verbrechen erschüttert worden seien. In Berlin hatte der islamistische Attentäter Abdul B. am 25. Juli mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert. Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt. Religion Bayern gehen die Priester aus: Was der Mangel für die Gemeinden bedeutet Der 21-Jährige war am 26. Juli bei einem Polizeieinsatz zu einer Festnahme erschossen worden.

Chefredakteur der Fuldaer Zeitung: "Es gibt Leserbriefe, bei denen die Worte fehlen"