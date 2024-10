Bleibt der Muezzin-Ruf? Stadt prüft umstrittenes Pilotprojekt

Köln - Seit zwei Jahren ruft jeden Freitag an der Kölner Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld der Muezzin gläubige Muslime zum Gebet. Von 12 bis 15 Uhr ist der Gebetsruf an diesem Tag für jeweils fünf Minuten erlaubt. Die Stadt Köln will das zumindest anfangs umstrittene Projekt nun erneut prüfen.