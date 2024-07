Marien-Figur geköpft! "Katholischer Widerstand" bekennt sich zu Enthauptung

Die Skulptur "crowning" - hier noch unbeschadet - der Künstlerin Esther Strauß ist in einem Vandalismusakt zerstört worden. Ihr wurde der Kopf abgesägt. © Mariendom Linz / Ulrich Kehrer

Die Figur der gebärenden Maria sollte zur Auseinandersetzung mit Frauenrollen in der Kirche einladen.

Eine kontroverse Statue. Wohl zu kontrovers. Denn das seit 27. Juni im Dom ausgestellte Kunstwerk ist am 1. Juli morgens Opfer eines Vandalismusaktes geworden.

Bis Mitte Juli soll die Statue wie geplant weiterhin in der Kirche ausgestellt bleiben - allerdings hinter einer Glastür und ohne Beleuchtung. Es sollen auch keine Aufnahmen der enthaupteten Maria gemacht werden.

"Die Skulptur von Esther Strauß ist eine sehr poetische Arbeit, die die natürliche Geburt Jesu zeigt. Maria wird in ihrer Ausgesetztheit, aber auch in ihrer Kraft gezeigt", so Martina Resch, Theologin an der Katholischen Privat-Universität Linz und eine der Initiatorinnen des Projektes DonnaStage.

"Aus theologischer Perspektive ist die Arbeit ein starkes Bekenntnis zur Menschwerdung Gottes." Inzwischen ermitteln Verfassungsschützer und Kriminalisten.

Mit der Aktion "DonnaStage" soll sich - zur Feier des 100-jährigen Weihejubiläums des Doms - in Kunstinstallationen, Workshops und Diskussionen mit Fragen rund um Frauenrollen, Familienbilder und Geschlechtergerechtigkeit auseinandergesetzt werden.