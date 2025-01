Schmerzhafter Zwischenfall im Vatikan: Papst Franziskus erneut gestürzt

Auf Fotos ist der Argentinier zu sehen, wie er mit der linken Hand - sein rechter Arm ist in einer Schlinge - seine Gesprächspartner begrüßt.

Der 88-Jährige, der seit 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche ist, stürzte am Donnerstagmorgen im Gästehaus Santa Marta und zog sich eine schmerzhafte Prellung am Unterarm zu. Dieser wurde vorsorglich verbunden, um den Arm ruhigzustellen.

Aufgrund seiner körperlichen Beschwerden ist er bei öffentlichen Auftritten zunehmend auf einen Rollstuhl angewiesen. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Laut Daily Mail litt er in den vergangenen Jahren wiederholt an Grippen und kämpfte mit intensiven Schmerzen in Knie und Rücken.

Aufgrund dieser Beschwerden ist er bei öffentlichen Auftritten zunehmend auf einen Rollstuhl angewiesen - und steht nur noch für kurze Momente.

Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Papst bei einem Sturz einen schmerzhaften Bluterguss am Kinn zugezogen.

Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands zeigt er sich ungebrochen und setzt seine Arbeit unermüdlich fort.