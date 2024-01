"Verwerflich": Dieses weltweite Verbot fordert Papst Franziskus

Papst Franziskus (87) hat sich gegen Leihmutterschaften ausgesprochen. © Andrew Medichini/AP

"Ein Kind ist immer ein Geschenk und niemals ein Vertragsgegenstand. Ich plädiere daher dafür, dass sich die internationale Gemeinschaft für ein weltweites Verbot dieser Praxis einsetzt", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montag bei einer Audienz im Vatikan vor akkreditierten Botschaftern.

Eine Leihmutterschaft verletzte die Würde der Frau und des Kindes.

Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau für sogenannte Wunscheltern ein Kind aus und überlässt ihnen dieses nach der Geburt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

In Deutschland ist die Leihmutterschaft wie in vielen anderen Staaten verboten. Auch die Vermittlung ist in Deutschland unter Strafe gestellt.