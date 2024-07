"Armutszeugnis" für die Ampel: Immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen!

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht (54) macht sich für eine Volksabstimmung über das Rentensystem stark. (Archivbild) © Michael Bahlo/dpa

Doch wie lassen sich die Geldbeutel deutscher Rentner wieder auffüllen? Geht es nach dem BSW, müsse man sich das Rentensystem unseres Nachbarlandes Österreich zum Vorbild nehmen.

"Wenn ein Rentner dort im Schnitt 800 Euro im Monat mehr bekommt, muss das auch in Deutschland möglich sein", schrieb Wagenknecht auf ihrem X-Profil und sprach sich für eine Volksabstimmung aus.

Einen solchen Vergleich zu ziehen, sei aus Sicht der DRV allerdings nicht ganz so einfach: "Das deutsche und das österreichische Rentensystem unterscheiden sich in vielen Gestaltungsmerk­malen. Ein auf einzelne Kennziffern beschränkter Vergleich, etwa wonach die Durchschnittsrente in Österreich mehrere Hundert Euro höher sei als in Deutschland, ist daher nur bedingt aussagekräftig."

In Österreich liegt das Renteneintrittsalter für Männer bei 65 Jahren - Frauen gehen bereits mit 60 in den Ruhestand. Anders als in Deutschland zahlen dort auch Beamte in die Rentenkasse ein.