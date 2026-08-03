Rentenreform auf dem Prüfstand: Benachteiligt der Bund den Osten?

Deutschland - Trifft die Rentenreform Ostdeutschland stärker als den Westen? Drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten stellen sich gegen die Renten- und Pflegepläne der Bundesregierung - und ernten damit verschiedene Reaktionen.

Mario Voigt (49, CDU, v.l.), Sven Schulze (46, CDU) und Michael Kretschmer (51, CDU) bei einer gemeinsamen Schifffahrt auf dem Geiseltalsee. © Hendrik Schmidt/dpa

Im Mittelpunkt der Kritik steht die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Nach Ansicht der drei Ministerpräsidenten würde diese Änderung vor allem Menschen im Osten treffen.

Viele von ihnen hätten jahrzehntelang gearbeitet, könnten aber aufgrund ihrer Erwerbsbiografien kaum auf zusätzliche private oder betriebliche Altersvorsorge zurückgreifen, argumentieren Michael Kretschmer (51, CDU), Mario Voigt (49, CDU) und Sven Schulze (46, CDU).

Während viele Beschäftigte im Westen zusätzlich durch Betriebsrenten, Lebensversicherungen oder Wertpapieranlagen fürs Alter vorsorgen konnten, waren diese Möglichkeiten für viele Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung deutlich eingeschränkter.

Unterstützung erhalten die Ministerpräsidenten vom Sozialflügel der CDU, von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (52, SPD) sowie aus Teilen der CSU.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) warnte hingegen im ARD-Sommerinterview davor, das ganze Rentenpaket aufzuschnüren. Auch Ökonom Marcel Fratzscher (55) hält die geplante Abschaffung der "Rente mit 63" für unerlässlich. Der Verzicht auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren sei finanziell das wichtigste Element der geplanten Rentenreform.