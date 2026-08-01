01.08.2026 09:14 Dackel soll ins Bett gehen: Was er dann tut, lässt so viele Herzen schmelzen

Zwergdackel Coco ist erst seit Kurzem auf TikTok. Dennoch geht er dort schon steil viral.

Von Christian Norm

Houston (Texas, USA) - Er ist schon jetzt ein ganz Großer: Zwergdackel Coco wickelt die TikTok-User nämlich äußerst geschickt um seine Pfote. Obwohl der kleine Hund aus Houston in Texas erst seit dem 8. Juli einen Account hat, kann er schon jetzt Hunderte Postings vorweisen. Eines davon lässt vor allem die Herzen von so vielen Menschen schmelzen: Seine Zubettgeh-Routine.

Zwergdackel Coco wickelt die User mit seiner Niedlichkeit um die Pfote. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/cocosvibin Es kann so einfach sein, einen Hit zu landen: Das Video vom 22. Juli ist nur acht Sekunden lang und zeigt, wie die Fellnase mit einem großen Kuscheltier im Maul auf dem Fußboden entlangläuft. Kommentar seiner Besitzer: "Übrigens, das ist er, wie er ins Bett geht." Das Ergebnis: 5,5 Millionen Klicks, 1,5 Millionen Likes und dazu noch mehr als 1500 Kommentare auf TikTok. Dort finden sich neben den üblichen Herzchen-Emojis jede Menge Beiträge von anderen Dackel-Besitzern. Viele posten direkt ein Foto ihrer Fellnase - können sich in weiten Teilen mit Coco und seiner Routine identifizieren. Wohl auch deshalb läuft das kurze Video derart erfolgreich. Hunde Hund "Baby" wurde mit acht Wochen ausgesetzt, Geschwisterchen überlebte nicht Unterdessen werden Cocos Besitzer nicht müde, ein Posting nach dem anderen abzusetzen. Sie sind regelrecht vernarrt in den kleinen Rüden. Aber was genau unterscheidet den Zwergdackel eigentlich vom "normalen" Dackel?

Video mit Dackel Coco braucht nur acht Sekunden für 5,5 Millionen Klicks