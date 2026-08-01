Dackel soll ins Bett gehen: Was er dann tut, lässt so viele Herzen schmelzen
Houston (Texas, USA) - Er ist schon jetzt ein ganz Großer: Zwergdackel Coco wickelt die TikTok-User nämlich äußerst geschickt um seine Pfote. Obwohl der kleine Hund aus Houston in Texas erst seit dem 8. Juli einen Account hat, kann er schon jetzt Hunderte Postings vorweisen. Eines davon lässt vor allem die Herzen von so vielen Menschen schmelzen: Seine Zubettgeh-Routine.
Es kann so einfach sein, einen Hit zu landen: Das Video vom 22. Juli ist nur acht Sekunden lang und zeigt, wie die Fellnase mit einem großen Kuscheltier im Maul auf dem Fußboden entlangläuft. Kommentar seiner Besitzer: "Übrigens, das ist er, wie er ins Bett geht."
Das Ergebnis: 5,5 Millionen Klicks, 1,5 Millionen Likes und dazu noch mehr als 1500 Kommentare auf TikTok. Dort finden sich neben den üblichen Herzchen-Emojis jede Menge Beiträge von anderen Dackel-Besitzern.
Viele posten direkt ein Foto ihrer Fellnase - können sich in weiten Teilen mit Coco und seiner Routine identifizieren. Wohl auch deshalb läuft das kurze Video derart erfolgreich.
Unterdessen werden Cocos Besitzer nicht müde, ein Posting nach dem anderen abzusetzen. Sie sind regelrecht vernarrt in den kleinen Rüden. Aber was genau unterscheidet den Zwergdackel eigentlich vom "normalen" Dackel?
Video mit Dackel Coco braucht nur acht Sekunden für 5,5 Millionen Klicks
Logisch: Wie es der Name schon sagt, handelt es sich beim Zwergdackel um eine kleinere Ausgabe des "Originals". Tatsächlich ähnelt er seinem größeren Pendant vom Wesen her aber sehr.
So gelten auch Zwergdackel als überaus selbstbewusst. Sie sind zudem eigenwillig und als ausgezeichnete Jäger bekannt, schreibt zooplus. Allerdings geht es neben ihnen noch kleiner.
So gibt es auch noch Kaninchen-Dackel. Diese heißen aber nicht so, weil sie klein wie Kaninchen sind, sondern weil sie sogar in die winzigen Eingänge von Kaninchenbauten passen.
Das dürfte Coco allerdings weniger kümmern. Zu Hause bei seinen Besitzern wird er sich einzig und allein für seine eigene "Höhle" interessieren - und natürlich sein Kuscheltier.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/cocosvibin