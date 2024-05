Ampel beschließt große Rentenreform! Das soll sich ändern

Berlin - Die Ampel-Regierung hat sich am Mittwoch auf eine richtungsweisende Reform der Rente verständigt. Mit dem Rentenpaket II soll "die gesetzliche Rente für alle Generationen stabil und verlässlich bleiben", so Arbeitsminister Hubertus Heil (51, SPD). Damit das gelingen kann, müssen Bürger aber wohl künftig tiefer in die Tasche greifen.