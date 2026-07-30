Gefährliche Keime in Tintenfischsalat! Wer beim Verzehr besonders gefährdet ist

Hamburg - Achtung, Rückruf ! Die Hamburger Feinfrost GmbH rät vom Verzehr eines tiefgefrorenen Tintenfischsalats dringend ab.

Der tiefgefrorene Chuka Ika Tintenfischsalat mit Bambussprossen wird zurückgerufen. © Lebensmittelwarnung.de

Betroffen ist der "Chuka Ika Tintenfischsalat mit Bambussprossen, tiefgefroren" der Marke Gourmaître (Artikelnummer 27903), verkauft in Ein-Kilogramm-Beuteln mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18. September 2026.

Grund für den Rückruf: "Bei Untersuchungen wurde eine mögliche Belastung mit Listeria monocytogenes festgestellt", heißt es auf lebensmittelwarnung.de.

Personen, die das betroffene Produkt bereits gegessen haben, sollten aufmerksam sein. Eine Listerien-Erkrankung äußert sich häufig innerhalb von 14 Tagen mit Durchfall und Fieber.

Vor allem Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem sollten vorsichtig sein. Bei ihnen kann eine Listerien-Erkrankung schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln.

Auch wenn keine typischen Anzeichen auf eine Erkrankung vorliegen, kann es gefährlich werden. So kann bei Schwangeren auch ohne Symptome das ungeborene Kind geschädigt werden.