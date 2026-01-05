Gift in Babynahrung: Bei diesem Produkt sollten Eltern jetzt genauer hinschauen

Frankfurt am Main - Der Rückruf betrifft Eltern auf der ganzen Welt. Nahrungsmittelhersteller Nestlé ruft mehrere Chargen von Produkten seiner beliebten Babynahrung zurück.

Sowohl Mindesthaltbarkeitsdatum als auch Chargennummer befinden sich auf dem Boden der Dose beziehungsweise des Kartons. © Fotomontage: Sebastian Gollnow/dpa, Nestlé Deutschland

Grund für den Rückruf ist laut einer Mitteilung von Nestlé das eventuelle "Vorhandensein des Toxins Cereulid, das durch den Mikroorganismus 'Bacillus cereus' produziert wird".

Betroffen sind lediglich einige Chargen bestimmter Produkte, darum sollten Verbraucher nun genau auf die jeweilige Nummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum achten.

Das Unternehmen betont, dass bislang keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch das Toxin für den menschlichen Körper festgestellt wurden. Dennoch habe sich der Lebensmittelgigant dazu entschlossen, in Anbetracht der eigenen "Qualitäts- und Sicherheitsstandards" einen Rückruf zu starten.

Betroffene Produkte können auch ohne Vorlage eines Kassenbons wieder dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird natürlich rückerstattet.