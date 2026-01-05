Gift in Babynahrung: Bei diesem Produkt sollten Eltern jetzt genauer hinschauen

Der Lebensmittelgigant Nestlé startet einen weltweiten Rückruf. Betroffen sind beliebte Produkte von Babynahrung der Marken BEBA und Alfamino.

Von Nick-Fabrice Vetter

Frankfurt am Main - Der Rückruf betrifft Eltern auf der ganzen Welt. Nahrungsmittelhersteller Nestlé ruft mehrere Chargen von Produkten seiner beliebten Babynahrung zurück.

© Fotomontage: Sebastian Gollnow/dpa, Nestlé Deutschland

Grund für den Rückruf ist laut einer Mitteilung von Nestlé das eventuelle "Vorhandensein des Toxins Cereulid, das durch den Mikroorganismus 'Bacillus cereus' produziert wird".

Betroffen sind lediglich einige Chargen bestimmter Produkte, darum sollten Verbraucher nun genau auf die jeweilige Nummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum achten.

Das Unternehmen betont, dass bislang keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch das Toxin für den menschlichen Körper festgestellt wurden. Dennoch habe sich der Lebensmittelgigant dazu entschlossen, in Anbetracht der eigenen "Qualitäts- und Sicherheitsstandards" einen Rückruf zu starten.

Betroffene Produkte können auch ohne Vorlage eines Kassenbons wieder dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird natürlich rückerstattet.

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen

© Screenshot: nestle.de
Wenn ein Kind bereits die betroffene Nahrung zu sich genommen hat, empfiehlt das Unternehmen einen Besuch beim Kinderarzt.
Wenn ein Kind bereits die betroffene Nahrung zu sich genommen hat, empfiehlt das Unternehmen einen Besuch beim Kinderarzt.

Solltet Ihr noch weitere Fragen zu diesem Rückruf haben, steht der Nestlé-Verbraucherservice unter Tel. +49 (0) 800 2344 944 zur Verfügung.

Titelfoto: Fotomontage: Sebastian Gollnow/dpa, Nestlé Deutschland

