Spruch des Tages vom 12.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Man muss das Mögliche vollbringen, um das Unmögliche zu berühren."

von Simone Weil (*1909, †1943), französische Sozialrevolutionärin, Philosophin und Mystikerin