Die zeitlose Weisheit des Laotse: Zitate für ein gelassenes Leben

"Geliebt zu werden macht uns stark. Zu lieben macht uns mutig."

"Ist der Sinn verloren, dann das Leben. Ist das Leben verloren, dann die Liebe."

"Güte in den Worten erzeugt Vertrauen, Güte beim Denken erzeugt Tiefe, Güte beim Verschenken erzeugt Liebe."

"Wen der Himmel retten will, dem schenkt er Liebe."

"Wer am meisten liebt, der gibt am meisten weg. Wer am meisten anhäuft, der verliert am meisten. Wer sich bescheidet, der erfährt keine Schande. Wer weiß aufzuhören, der gerät nicht in Gefahr. Der kann ewig dauern."

"Wehe denen, die mit ihrer Liebe geizen. Sie sterben, bevor ihre Zeit um ist."

"Ich habe drei Schätze, die ich hüte und hege: Der eine ist die Liebe, der zweite ist die Genügsamkeit, der dritte ist die Demut. Nur der Liebende ist mutig, nur der Genügsame ist großzügig, nur der Demütige ist fähig zu herrschen."

"Der einen engen Verstand hat, hat kein breites Herz."