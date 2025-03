Werde weise mit Konfuzius: Sprüche und Zitate zum Nachdenken

Wer nach inspirierenden Sprüchen fürs Leben zu Themen wie Liebe, Arbeit, Glück und Moral sucht, findet sicherlich auch einige Zitate des chinesischen Philosophen Konfuzius. Seine besten Weisheiten liest Du in diesem Artikel.

"Das Rechte erkennen und nicht tun, ist Mangel an Mut."

"Erst in einer Zeit der Unruhe kann man Treue erkennen."

"Wenn die Begriffe sich verwirren, ist die Welt in Unordnung."

Was sagte Konfuzius über die Liebe, den Menschen, die Arbeit und das Leben? Die besten Zitate, die Konfuzius zugeschrieben werden und Dich zum Nachdenken anregen, liest Du im Folgenden.

"Hast Du Wissen und Weisheit, so sei deswegen nicht überheblich."

"Andere sieht man in einem klaren Licht, sich selbst aber nicht."

"Es ist nicht schwer, das Gute zu erkennen, aber wohl, es in die Tat umzusetzen."

"Der edle Mensch ist in Frieden mit sich selbst; der Gemeine macht sich ständig Sorgen."

"Ein edler Mensch beurteilt niemanden nur nach seinen Worten. In einer kultivierten Welt blühen Taten, in einer unkultivierten Welt Worte."

"Zufriedenheit bringt auch in der Armut Glück; Unzufriedenheit ist Armut, auch im Glück."

"Der Edle leidet an seinen Mängeln, nicht an mangelnder Anerkennung."

"Klug sein besteht zur Hälfte darin, zu wissen, was man nicht weiß."

"Am Baum der guten Vorsätze gibt es viele Blüten, aber wenig Früchte."

"Es gibt auf der Welt keinen noch so glücklichen Menschen, der nicht glaubt, es gebe einen noch glücklicheren."

"Wer sich nicht viel Gedanken über das macht, was weit weg ist, dem wird bald Schlimmeres nahe sein."

"Erwirb neues Wissen, während Du das alte überdenkst, so wirst Du anderen zum Lehrer."

Wie fühlt sich wahre Liebe an? Emotionale Sprüche über die wahre Liebe

"Was Du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es Dir - für immer."

"Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderungen an andere."

"Der Mensch ist von Geburt an gut, aber die Geschäfte machen ihn schlecht."

"Wer am falschen Faden arbeitet, zerstört das ganze Gewebe."

"Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern."

"Wer neu anfangen will, soll es sofort tun, denn eine überwundene Schwierigkeit vermeidet hundert neue."

"Wähle einen Beruf, den Du liebst, und Du brauchst keinen Tag in Deinem Leben mehr zu arbeiten."

"Wenn man selbst lieber zu viel tut und wenig von andern erwartet, so bleibt man fern vom Groll."

"Die ganze Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden."

"Besser ein Diamant mit einem Fehler als ein Kieselstein ohne."

"Der Weise sucht, was in ihm selber ist, der Tor, was außerhalb."