Endlich Feierabend! Die besten Sprüche über das Ende des Arbeitstages

Der Feierabend ist der Moment, auf den man an einem stressigen und langen Arbeitstag sehnsüchtig wartet. Die lustigen Sprüche von TAG24 sorgen jetzt schon für das schöne Feierabendgefühl.

Lies die Sprüche über Feierabend und starte mit einem Lachen in den Rest des Tages.

Die Arbeit für den Rest des Tages hinter sich zu lassen und die freie Zeit zu genießen, ist nicht immer leicht. Lustige Sprüche über den Feierabend helfen dabei, den Übergang von der Arbeit in die Freizeit mit einem Lächeln zu gestalten.

"Mein Ritual zum Feierabend : Hose aus und Lieblingsserie an."

"Das Beste am Tag: Feierabend."

"Der Feierabend ist wie ein kleines Geschenk am Ende eines langen Arbeitstages. Genieße es!"

"Feierabend ist die schönste Zeit des Tages - die Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Ich wünsche Dir einen entspannten Abend mit all Deinen Lieben."

"Feierabend! Ich wünsche Dir einen gemütlichen Abend mit allem, was Dich glücklich macht."

"Büro ist wie unter lauter Haien zu schwimmen. Da brauchst du nur einmal Nasenbluten zu kriegen und schon ist Feierabend."

von Bernd Stromberg bzw. Christoph Maria Herbst

"Feierabend: Der Moment, in dem die Arbeit Pause macht und das Leben beginnt."

von unbekannt

"Feierabend ist die Belohnung für all die Stunden, in denen man so getan hat, als würde man arbeiten."

von unbekannt

"Der Feierabend ist die Zeit, in der man sich fragt, warum man den ganzen Tag im Büro war."

von unbekannt

"Feierabend: Der Moment, in dem man merkt, dass der Tag doch noch ein Happy End haben kann.

von unbekannt

"Wer auch immer gesagt hat, dass man seine Arbeit lieben soll, hat den Feierabend noch nicht kennengelernt."

von unbekannt

"Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, frag nach Tequila und genieße den Feierabend."

von unbekannt

"Ich bin jetzt offiziell im Feierabend-Modus. Bitte stören Sie mich nicht mehr, es sei denn, Sie haben Kuchen."

von unbekannt

"Ich gehe jetzt in den Feierabendmodus: die Füße hochlegen und den Verstand ausschalten."

von unbekannt

"Es ist Zeit, den Anzug gegen den Pyjama zu tauschen und in den Entspannungsmodus zu wechseln. Schönen Feierabend!"

von unbekannt

"Ich glaube, es ist Zeit für Feierabend. Meine Mutter sagt, ich soll nicht zu lange vor dem PC sitzen."

von unbekannt

"Ich hasse es, wenn der Chef acht Stunden vor dem Feierabend mit Arbeit kommt."

von unbekannt

"Wer beruflich was mit Menschen macht, will nach Feierabend nix mehr mit denen machen."

von unbekannt

"Das Arbeiten ist wie ein Marathon und der Feierabend ist der Zieleinlauf!"

von unbekannt

"Ich gehe arbeiten, weil ich dieses fröhliche Kribbeln im Bauch liebe, wenn der Feierabend naht!"

von unbekannt

"Feierabend, ein schönes Gefühl! Und dann ruft Dir irgendein Depp beim Verlassen des Büros hinterher: Bis morgen!"

von unbekannt

"Nur noch ein Tobsuchtsanfall, zweimal Kopf auf Tisch hauen. Drei Weinkämpfe, vier Liter Kaffee und schon ist wieder Feierabend."

von unbekannt

von unbekannt