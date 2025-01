Stärke den Zusammenhalt im Team: Sprüche für gelungenes Teamwork

Brauchst Du einen Motivationskick für Dein Team , ein tolles Motto oder einfach einen Lacher für zwischendurch? Die besten Team-Sprüche und Zitate berühmter Personen, die den Zusammenhalt stärken und den Arbeitsalltag richtig auflockern, findest Du in diesem Artikel.

Eine Sammlung der besten Sprüche über die Arbeit im Team und Motivation am Arbeitsplatz präsentiert Dir TAG24.

"Im Team finden wir Wege, im Alleingang stoßen wir an Grenzen."

"Ein Team ist nur so stark wie sein Zusammenhalt."

"Alleine können wir so wenig tun, gemeinsam können wir so viel erreichen."

"Keiner von uns ist so schlau wie wir alle zusammen."

"Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, ist Zusammenarbeit, und der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen der Einzelnen seinen Anfang."

"Nichts ist besser geeignet, die Verschmelzung der widerstrebenden Elemente zu fördern, als gemeinsame Arbeit an gemeinsamen Aufgaben."

"Für mich ist Teamwork das Schöne an unserem Sport, bei dem man zu fünft als Einheit agiert. Du wirst selbstlos."

"Wir sind nur so stark, wie wir vereint sind, und so schwach, wie wir getrennt sind."

"Es ist buchstäblich wahr, dass man am besten und am schnellsten Erfolg hat, wenn man anderen zum Erfolg verhilft."

"In der langen Geschichte der Menschheit (und auch der Tierwelt) haben sich diejenigen durchgesetzt, die am effektivsten zusammenarbeiten und improvisieren konnten."

"Es ist erstaunlich, was Du erreichen kannst, wenn es Dir egal ist, wer die Anerkennung bekommt."

"Teamarbeit ist wie ein Puzzle: Am Anfang sieht es aus wie Chaos, aber irgendwann passt alles zusammen und das Gesamtbild ist erkennbar."

"Teamarbeit: Wenn jeder glaubt, der andere weiß, was zu tun ist, und am Ende tun alle nichts."

"Ich arbeite nicht alleine. Ich habe ein Team, das mir sagt, was ich tun soll."

"In einem Team sind wir wie eine Tüte Gummibärchen: bunt gemischt, manche süß, manche sauer, aber zusammen sind wir unschlagbar."

"Ein Traum, den man alleine träumt, ist nur ein Traum. Ein Traum, den man zusammen träumt, ist Wirklichkeit."

von Yoko Ono

"Viele Ideen wachsen besser, wenn sie in einen anderen Geist verpflanzt werden als in den, in dem sie entstanden sind."

von Oliver Wendell Holmes

"Ein Team ist nicht eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die einander vertrauen."

von Simon Sinek