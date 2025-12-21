Frohe Weihnachten im Himmel: Rührende Weihnachtsgrüße für Verstorbene

Wie wünscht man jemandem im Himmel "frohe Weihnachten"? Berührende Sprüche über Verlust und Trauer an Weihnachten liest Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Während der Weihnachtszeit und der Feiertage ist der Verlust geliebter Menschen besonders spürbar. Ein kleiner Trost kann es sein, den Verstorbenen frohe Weihnachten im Himmel zu wünschen. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate stehen unter: Sprüche.

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe und der Familie. Hat man jemanden verloren, dann ist die Weihnachtszeit meist nicht mehr das, was sie einst war. Alle Werbungen, Lieder, Filme und vieles mehr handeln davon, dass man das Fest mit seinen Lieben verbringt. Umso schmerzlicher ist es, wenn sie bereits verstorben sind. Den Verstorbenen gedanklich liebe Weihnachtsgrüße zu senden, kann dabei helfen, sich ihnen während der Feiertage nahe zu fühlen. Einfühlsame Sprüche über die Trauer um einen geliebten Menschen an Weihnachten liest Du in diesem Artikel.

Kurze Sprüche über Trauer an Weihnachten

"Weihnachten ist voller Lichter - eines davon trägt Deinen Namen." von unbekannt "Ohne Dich fühlt sich Weihnachten nicht mehr schön an." von unbekannt "Ich sende Dir Weihnachtsgrüße in den Himmel und bewahre Deine Liebe im Herzen."

von unbekannt "Dein Platz bleibt leer, aber Deine Nähe bleibt spürbar. Frohe Weihnachten im Himmel." von unbekannt "Zwischen all den Feiertagsgeräuschen höre ich Dein Echo - leise und warm." von unbekannt "Deine Liebe wirkt weiter. Frohe Weihnachten im Himmel!" von unbekannt "Du fehlst an unserem Tisch, aber nie in unserem Herzen." von unbekannt "Deine Liebe bleibt ein Geschenk, das niemals vergeht." von unbekannt "Ohne Dich fehlt ein wichtiger Teil meines Lebens." von unbekannt "Ohne Dich fühlt sich Weihnachten leer an. Du warst das Licht, das meine Welt erhellt." von unbekannt "Das Sichtbare ist vergangen. Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung." von unbekannt "Im Herzen bist Du bei mir. Frohe Weihnachten dort oben im Licht." von unbekannt "Ich sende Dir Liebe in den Himmel. Frohe Weihnachten, mein Engel." von unbekannt "Meine Gedanken fliegen zu Dir hinauf. Frohe Weihnachten, Du fehlst." von unbekannt "Im Herzen feiern wir mit Dir. Frohe Weihnachten im Himmel." von unbekannt "Ich weiß, Du siehst uns dort oben. Frohe Weihnachten, geliebter Engel." von unbekannt "Du bist nicht hier und doch überall. Frohe Weihnachten im Himmel." von unbekannt

Ein tröstender Spruch an Weihnachten, wenn man an einen verstorbenen Menschen denkt. © unsplash/Luke Hodde, TAG24/CD

Weitere Sprüche über den Verlust eines geliebten Menschen findest Du unter: Trauersprüche.

Frohe Weihnachten im Himmel - Sprüche

"Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Besuchszeiten im Himmel nur für einen kleinen Moment." von unbekannt "Wenn die Welt zur Ruhe kommt und die Lichter leuchten, spüre ich Dich besonders. Frohe Weihnachten im Himmel! Du bist für immer ein Teil von mir." von unbekannt "Die Feiertage erinnern mich an all das, was wir geteilt haben. Heute fehlen Deine Worte, Dein Lachen. Doch in meinem Herzen leuchtest Du weiter. Frohe Weihnachten im Himmel." von unbekannt "Ich stelle mir vor, wie Du im Himmel ein Licht anzündest, während ich hier eines für Dich entzünde. Zwei Lichter, ein Gedanke: Liebe hört nicht auf. Frohe Weihnachten." von unbekannt "Weihnachten bringt Erinnerungen zurück, die warm und schmerzhaft zugleich sind. Ich schenke Dir Gedanken voller Dankbarkeit. Frohe Weihnachten dort oben." von unbekannt "Ein Licht für all unsere Lieben, die Weihnachten leider nicht mehr mit uns verbringen können. Ihr fehlt uns und wir vermissen Euch so sehr." von unbekannt "An Weihnachten spüre ich die Lücke, doch auch all die Liebe, die bleibt. Frohe Weihnachten im Himmel." von unbekannt "Möge ein Weihnachtsstern Dir sagen, wie sehr ich Dich vermisse. Frohe Weihnachten dort oben." von unbekannt

Mit diesem Spruch kann man geliebten Verstorbenen in der Weihnachtszeit gedenken. © unsplash/CHIRAG K, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 einfühlsame Zitate für Trauer an Weihnachten

"Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren." von Johann Wolfgang von Goethe "Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind." von Victor Hugo "Die Liebe ist stärker als der Tod, nicht verloren, nur vorausgegangen." von Michelangelo

Ein schöner Spruch von Johann Wolfgang von Goethe zum Gedenken an Weihnachten. © unsplash/Joanna Kosinska, TAG24/CD