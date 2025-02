Herzliche Worte am Tag der Liebe: Schöne Sprüche für Valentinstag

Es liegt Liebe in der Luft! Wer nach den perfekten Worten für eine Liebesbotschaft an den Herzensmenschen sucht, kann sich von berührenden Zitaten und schönen Sprüchen zum Valentinstag inspirieren lassen.

Wenn Du noch nach einem passenden Spruch für Deine Karte oder für eine liebe Textnachricht bzw. WhatsApp am Valentinstag suchst, findest Du folgend vielleicht die passende Inspiration.

Am Valentinstag braucht es keine teuren Geschenke oder große Gesten als Liebesbeweis. Oft genügt es schon, mit herzerwärmenden Worten eigene Zuneigung, Wertschätzung und Liebe auszudrücken.

Am 14. Februar ist Valentinstag, der jährlich stattfindende Feiertag der Liebe. Für manche mag er nur ein weiteres Konstrukt der Konsumgesellschaft sein, doch für viele frisch Verliebte und Liebende ist er ein schöner Anlass, um sich die gegenseitige Zuneigung zu zeigen.

"Denn wenn ich Dich ansehe, kann ich es fühlen. Ich sehe Dich an und bin zu Hause."

"Liebe war ein Wort, bis Du in mein Leben getreten bist und ihm eine Bedeutung gegeben hast."

"Die Andern sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir: kannst ruhig schlafen, ich steuere immer wieder her."

"Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten."

"Ich fürchte nichts - nichts - als die Grenzen Deiner Liebe."

von Friedrich von Schiller

"Liebe bedeutet, jemandem zu begegnen, der Dir etwas Neues über Dich verrät."

von André Breton

"Ich liebe Dich so sehr, denn erst bei Dir habe ich gelernt, mich wieder selbst zu lieben."

von Attila Jozsef

"Liebe ist die gemeinsame Freude an der wechselseitigen Unvollkommenheit."

von Carl Ludwig Börne

"Niemand fürchtet sich zu sagen: Ich liebe Dich. Was er fürchtet, ist die Antwort."

griechisches Sprichwort

"Wenn die Seele ein Zuhause gefunden hat, dann ist es Liebe."

von unbekannt

von unbekannt

"Am Valentinstag? Da schenken sich Liebende Tausende von Rosen, kiloweise Schokolade und duftende Geschenke - aber ich schenke Dir mein Herz!"

von unbekannt

von unbekannt

"Du bist alles, was ich brauche, das Einzige, was mir fehlte und das Beste, was mir je passiert ist."

von unbekannt

"Weil Du jeden Tag aufs Neue beweist, wie stark unsere Liebe ist, möchte ich Dir heute zeigen, wie glücklich Du mich machst."

von unbekannt

"Liebe und Regenbögen haben eins gemeinsam: Sie brauchen Sonne und Regen, um all ihre wundervollen Farben zu zeigen. Ich danke Dir für all die himmelblauen Tage und jeden einzelnen Wolkenbruch."



von unbekannt