Geld statt Geschenke: Lustige Sprüche und Wünsche für Geldgeschenke

Von Clara Danneberg

Geldgeschenke sind längst mehr als nur ein praktischer Umschlag mit Inhalt. Sie sind eine liebevolle Geste, die Wünsche wahr werden lässt. Hier gibt's passende Sprüche, um das Geschenk abzurunden. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Was kann man so schreiben, wenn man Geld verschenkt? © 123RF/calypsoart In Kombination mit einer liebevoll formulierten Karte sind Geldgeschenke die perfekte Mischung aus praktisch und persönlich. Ob zur Hochzeit, zum Geburtstag, zur Konfirmation, zum Abitur oder zum Jubiläum: Mit einem passenden Spruch bekommt jedes Geldgeschenk eine persönliche Note und zeigt, dass es von Herzen kommt. Gut gewählte Worte machen aus einem schlichten Umschlag ein Geschenk mit Herz und Charakter. Die besten Sprüche für Geldgeschenke hat TAG24 für Dich zusammengestellt.

Geld verschenken - Sprüche

"Deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen und ein kleiner finanzieller Beitrag darf Dir dabei helfen." von unbekannt "Für Deine Wünsche, Träume oder kleine Extras – frei verwendbar." von unbekannt "Ein kleiner Beitrag, damit Du Dir selbst eine Freude machen kannst." von unbekannt "Für alles, was Du Dir schon lange gönnen wolltest." von unbekannt "Shopping, Sparen oder Spaß – Du entscheidest!" von unbekannt "Damit Dein Wunsch kein Wunsch bleiben muss." von unbekannt "Such' Dir was Schönes aus!" von unbekannt "Von Herzen für Dich – mach' Dir eine Freude." von unbekannt "Für Deine Träume – mit lieben Wünschen von mir." von unbekannt "Ein kleiner Beitrag für große Wünsche." von unbekannt "Weil Wünsche manchmal Scheine brauchen." von unbekannt

Damit Dein Wunsch kein Wunsch bleiben muss. © 123RF/allamachutt, TAG24/CD

Lustige Sprüche über Geld statt Geschenke

"Wollt ihr mir etwas schenken, so könnt ihr an mein Sparschwein denken." von unbekannt "In meinem Alter hat man noch Träume, bei deren Erfüllung ihr mir mit einer kleinen finanziellen Unterstützung helfen könnt." von unbekannt "Mein Sparschwein ist ganz abgemagert." von unbekannt "Willst Du mir eine Freude machen, dann lass doch mein Sparschwein lachen!" von unbekannt "Ich wollte Dir erst was Kreatives basteln, aber Geld kann man wenigstens umtauschen." von unbekannt "Damit Du Dir genau das kaufen kannst, was ich sowieso falsch ausgesucht hätte." von unbekannt "Ein Geschenk mit integrierter Entscheidungsfreiheit!" von unbekannt "Ich schenke Dir was Grünes, was Du nicht gießen musst." von unbekannt "Werd nicht älter, sondern reicher!"

von unbekannt "Ein Beitrag zu Deinem persönlichen Wunschkonzert" von unbekannt "Zum Geburtstag nur das Beste und das in bar!" von unbekannt "Leider passt das Traumauto nicht in den Umschlag." von unbekannt "Kein Risiko, kein Umtausch, keine falsche Größe." von unbekannt

Leider passt das Traumauto nicht in den Umschlag. © unsplash/Blake Meyer, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 schöne Sprüche für Geldgeschenke

"Hier ist ein kleiner Schein für Deine großen Träume." von unbekannt "Man kann Glück zwar nicht kaufen, aber Du kannst Dir davon etwas Schönes gönnen." von unbekannt "Weil Du besonders bist, sollst Du Dir etwas Besonderes gönnen." von unbekannt

Hier ist ein kleiner Schein für Deine großen Träume. © unsplash/George Lemon, TAG24/CD