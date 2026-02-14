Rosen als Zeichen Deiner Liebe: Romantische Sprüche über Rosen
Jemandem Rosen zu schenken, ist ein Ausdruck tiefer emotionaler Verbundenheit. Wer noch die passenden Worte dazu sucht, kann sich von diesem Artikel inspirieren lassen.
Rosen sind seit Jahrhunderten das Symbol der Liebe. Sei es als zartes Versprechen, leidenschaftliches Bekenntnis oder als sanfte Erinnerung an all das, was Worte oft nicht ausdrücken können.
Egal ob beim ersten Date, zum Valentinstag, zum Geburtstag oder zur Hochzeit: Wenn eine Rose verschenkt wird, schlägt in der Regel ein Herz im Verborgenen ein wenig schneller.
Wie die Liebe selbst sind Rosen zart und stark zugleich. In ihrer Schönheit und Vergänglichkeit spiegeln sie jene tiefen Emotionen wider, die zwischen zwei Menschen bestehen, und das besonders dann, wenn Worte fehlen und nur das Gefühl bleibt.
Die folgenden Zitate laden Dich dazu ein, Deinem Lieblingsmenschen Rosen zu schenken und Deine Liebe auszudrücken.
Schöne Sprüche über Rosen und die Liebe
"Komm doch in den Garten! Ich hätte gerne, dass meine Rosen Dich sehen."
von Richard Brinsley Sheridan
"O mein ewig teures, unvergessliches, liebes Leben, habe Dank für so manche schöne Rose, die Du in mein Leben geflochten."
von Carl Maria von Weber
"Das Leben ist ein dorniger Rosenstock und das Glück seine Blüten."
von Konfuzius
"Wenn Liebe ein Duft ist, so ist die Blume, die ihn verströmt, die schönste der Schöpfung."
von Alfred de Musset
"Wie eine Rose im Morgentau, blüht meine Liebe nur für Dich."
von unbekannt
"Jede Rose trägt Dornen, doch meine Liebe zu Dir kennt nur zarte Blüten."
von unbekannt
"So wie Rosen den Garten schmücken, so erfüllst Du mein Herz mit Glück."
von unbekannt
"Rosen verwelken, doch meine Liebe zu Dir wird ewig blühen."
von unbekannt
"In Deinen Augen sehe ich die Schönheit einer Rose, in Deinem Herzen die Wärme der Liebe."
von unbekannt
"Unsere Liebe ist wie eine Rose: sanft, stark und wunderschön."
von unbekannt
"Du bist die Rose in meinem Leben, die jeden Tag heller erblüht."
von unbekannt
"Wie die Rose das Licht sucht, so sucht mein Herz nur Dich."
von unbekannt
"Deine Liebe ist der Duft, der meine Seele zum Blühen bringt."
von unbekannt
"Rosen welken mit der Zeit, aber meine Liebe zu Dir wächst mit jedem Tag."
von unbekannt
"Du bist die Rose, die selbst in meinem Winter blüht."
von unbekannt
"Du bist die Rose, für die mein Herz jeden Schmerz in Kauf nimmt."
von unbekannt"In Deinem Lächeln blühen mehr Rosen als in jedem Garten."
von unbekannt
"Selbst wenn alle Rosen verblühen, würde meine Liebe Dich weiter umarmen."
von unbekannt"Du bist nicht nur die Rose meines Lebens, Du bist der Grund, warum ich blühe."
von unbekannt
Lieblinge der Redaktion: 3 romantische Sprüche über Rosen
"Mir fiel kein Wort ein, um Dich zu beschreiben, und so nahm ich eine Rose."
von Khalid Chergui
"Liebe ist eine Blume, die man nicht pflücken, sondern pflegen sollte, damit sie wachsen kann."
von Mark Twain
"Ohne Sonnenschein kann eine Blume nicht blühen und ohne Liebe kann der Mensch nicht leben."
von Max Müller
Eine geschenkte Rose berührt das Herz und lässt Liebe spürbar werden. Sie kann zwei Menschen einander näherbringen und Gefühle ausdrücken, für die es oft keine Worte gibt.
Titelfoto: Unsplash/Biel Morro