Berührende Worte am Tag der Geschwister: Schöne Sprüche und Zitate

Wann hast Du Dich zuletzt bei Deinen Geschwistern gemeldet? Im stressigen Alltag vergisst man leicht, was oder wer im Leben wirklich zählt. Nutze die Gelegenheit und grüße Deine Schwester oder Deinen Bruder am Tag der Geschwister mit einem schönen Spruch oder Zitat.

Berührende Sprüche beschreiben die besondere Beziehung zwischen Geschwistern. © 123rf/dmitrytph

Wer Geschwister hat, weiß, dass sie sowohl die ersten Freunde und lebenslangen Begleiter als auch die größten Rivalen sein können. Man lacht zusammen, streitet sich und wächst dabei nicht nur körperlich, sondern auch emotional gemeinsam auf.

Geschwister sind weit mehr als nur Familienmitglieder, denn sie können einen wie kaum jemand anderes positiv oder negativ prägen.

Sei es als Verbündete in der Kindheit, als Ratgeber in schwierigen Zeiten, als liebevolle Unterstützer im Erwachsenenalter oder als ewige Konkurrenz: Geschwister begleiten einen in jeder Lebensphase.

Die schönsten Sprüche über Geschwister zum Nachdenken und Grüßen hat TAG24 für Dich gesammelt.