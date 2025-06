Deine grüne Oase: Schöne Sprüche für Deinen Garten

Für viele Gärtner ist der Garten mehr als nur ein Ort, an dem man Gemüse und Obst anbauen kann. Er ist der persönliche Rückzugsort zum Entspannen. Die schönsten Sprüche für den Garten bringen dieses Gefühl auf den Punkt.

Die passenden Sprüche für den Garten findest Du in diesem Artikel.

"Gärtner sind die einzigen, die wissen, was ihnen blüht."

"Man ist dem Herzen Gottes nirgendwo näher als in einem Garten."

"Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten."

"Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will."

"Wie der Gärtner, so der Garten."

"Jäten ist Zensur an der Natur."

"In einem Garten ging das Paradies verloren, in einem Garten wird es wiedergefunden."

von Blaise Pascal

"In einem Terminkalender ist nichts so wichtig, wie eine Stunde Muße im Garten einzuplanen."

von Johannes Rau

"Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist: Zeit, Zuwendung und Raum."

von Dieter Kienast

"Dieser Ort sei dem ehrenwerten Vergnügen gewidmet, das Auge zu erfreuen, die Nase zu erfrischen und den Geist zu erneuern."

von Erasmus von Rotterdam

"Bewahre die Liebe in Deinem Herzen. Ohne sie ist das Leben wie ein Garten ohne Sonne, aus dem die Blumen verschwunden sind."



von Oscar Wilde

"Wie öde ist ein Garten, in dem keine Nachtigall schlägt. Wie traurig ist ein Leben, das keine Liebe bewegt."

griechisches Sprichwort

"An einem offenen Paradiesgärtlein geht der Mensch gleichgültig vorbei und wird erst traurig, wenn es verschlossen ist."

von Gottfried Keller

"Komm doch in den Garten! Ich hätte gerne, dass meine Rosen Dich sehen."

von Richard Brinsley Sheridan

"Die ganze Natur ist eine Melodie, in der eine tiefe Harmonie verborgen ist."

von Johann Wolfgang von Goethe

"Liebe ist das große Amulett, das diese Welt in einen Garten verwandelt."

Robert Louis Stevenson

"Bäume zu pflanzen bedeutet, seinen Träumen von einer besseren Welt Gestalt und Leben zu verleihen."

von Montague Russell Page

"Gärten sind die zärtlichsten Spuren, die Menschen auf dieser Welt hinterlassen können."

von unbekannt

"Leben ist nicht genug, sprach der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und ein kleines Blümchen muss man haben!"

von Hans Christian Andersen

"Die prachtvollsten Blumen blühen oft im Verborgenen."

japanisches Sprichwort

"In der Hoffnung, den Mond zu erreichen, vergisst der Mensch die Blumen, die zu seinen Füßen blühen."

von Albert Einstein