Alles Gute zum Vatertag: Die besten Sprüche für Papa

Wer noch ein wenig Inspiration braucht, was man Papa zum Vatertag wünschen kann, wird in diesem Artikel sicherlich fündig.

Eine kurze und liebe Nachricht via WhatsApp und Co. ist oft schon ausreichend, um Papas Herz zu berühren. Nicht, dass man eines Tages aufwacht und bereut, manches seinem Vater nie gesagt zu haben.

"Ich hatte schon immer einen ganz besonders guten Geschmack, das fing mit der Auswahl meines Papas an. Ich hab Dich so lieb."

"Alles, was Du machst, hat Hand und Fuß. So wie ich!"

"Auch wenn wir uns nicht in allem ähnlich sind, so habe ich doch meine besten Eigenschaften von Dir."

"Alles, was ich an mir selbst mag, habe ich von Dir."

"Die Liebe eines Vaters ist wie ein Baum, der tief in unseren Herzen verwurzelt ist. Auch wenn er fällt, bleibt seine Kraft in uns."

"Zum Vatertag die besten Grüße an meinen tollen Schwiegervater. Danke, dass Du so ein großartiger Mensch bist!"

"Einen so guten Schwiegervater findet man nicht jeden Tag. Wie schön, dass ich so viel Glück hatte!"

Wann ist Vatertag 2025 in Deutschland?

In Deutschland fällt der sogenannte Vatertag auf Christi Himmelfahrt, einen gesetzlichen Feiertag, der am 40. Tage nach Ostern gefeiert wird. Im Jahr 2025 ist Vatertag am 29. Mai.

Warum wird der Vatertag gefeiert?

Der Vatertag hat seine Wurzeln im christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt. Laut der Bibel ist Jesus Christus am 40. Tag nach seiner Auferstehung zu Gott, seinem Vater, in den Himmel aufgestiegen. Aus diesem Grund ehrt man an diesem Tag seinen Papa. Der Tag ist je nach Land mit verschiedenen Bräuchen verbunden. In Deutschland wird er meist vom Herren- bzw. Männertag überschattet.

Was kann man für Vatertag schreiben?

Am besten ist es, wenn man seinem Papa eine persönliche Nachricht schreibt. Ehrliche Worte der Zuneigung, des Dankes, der Wertschätzung und der Liebe berühren das Herz mehr als oberflächliche Floskeln.