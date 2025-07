Endlich Urlaub: Schöne Sprüche für die erholsame Auszeit

Bist Du erschöpft vom stressigen Alltag? Dann ist es an der Zeit für Urlaub! Lustige Sprüche und schönen Zitate stimmen Dich auf den Urlaub ein.

Es gibt allerhand passende Sprüche zum Urlaub. © unsplash/Artem Beliaikin

Der Urlaub zählt zu den Highlights des Jahres, weil dabei Erholung, Spaß, Abenteuer und Freizeit im Vordergrund stehen.

Beim Urlaub spielt es keine Rolle, ob man sich am Meer, in den Bergen, in fremden Städten, im eigenen Garten oder doch auf Balkonien entspannt. Die Hauptsache ist, dass man die Auszeit für sich voll auskosten kann.

Wer seinen Lieben Grüße aus dem Urlaub per Postkarte, WhatsApp und Co. schicken möchte, kann sich von den folgenden Sprüchen inspirieren lassen.

TAG24 hat dabei kurze, schöne, freche und lustige Sprüche zum Urlaub gesammelt.