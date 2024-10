Die schönsten Sprüche für mehr Lebensfreude, Achtsamkeit und Wertschätzung

Lies die inspirierenden Sprüche für Achtsamkeit von TAG24 und finde so mehr Freude, Zufriedenheit sowie Wertschätzung für Dein Leben.

Es ist also kein Wunder, dass Meditationen und Programme für mehr Achtsamkeit voll im Trend liegen.

Das Geheimnis eines erfüllten Lebens, jeden vergänglichen Moment bewusst wahrzunehmen und zu genießen, ist eigentlich bekannt. In der Hektik des Alltags geht es aber meistens unter.

"Wenn Du Dein Leben so erfüllt und glücklich leben möchtest, wie es geht, dann sei dort, wo es stattfindet: im Hier und Jetzt!"

"Liebe in der Vergangenheit ist nur eine Erinnerung. Liebe in der Zukunft ist nur eine Fantasie. Wahre Liebe lebt im gegenwärtigen Moment."

"Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will."

"Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere den Geist auf den gegenwärtigen Moment."

"Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann: gestern und morgen!"

"Glück ist nicht in einem ewig lachenden Himmel zu suchen, sondern in ganz feinen Kleinigkeiten, aus denen wir unser Leben zurechtzimmern."

"Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge."

"In den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder."

"Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden."

"Achtsamkeit ist ein aufmerksames Beobachten, ein Gewahrsein, das völlig frei von Motiven oder Wünschen ist, ein Beobachten ohne jegliche Interpretation oder Verzerrung."

von Jiddu Krishnamurti

"Denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, dass sie im Augenblick das Nichts zu allem macht."

von Johann Wolfgang von Goethe

"Monde und Jahre vergehen, aber ein schöner Moment leuchtet das Leben hindurch."



von Franz Grillparzer

"Es ist nicht wichtig, was Du betrachtest, sondern was Du siehst."

von Henry David Thoreau

"Manche Leute wären frei, wenn sie zu dem Bewusstsein ihrer Freiheit kommen könnten."

von Marie von Ebner-Eschenbach

"Das, was Du bist, zeigt sich an dem, was Du tust."

von Thomas A. Edison

"Der schlimmste aller Fehler ist, sich keines solchen bewusst zu sein."

von Thomas Carlyle

"Das Wichtigste bei der Erziehung ist, dass die Kinder ein klares Bewusstsein für die Folgen ihres Denkens und Tuns entwickeln."

vom Dalai Lama

"Nur der Tag bricht an, für den wir wach sind."

von Henry Thoreau