Hallo Montag: Lustige Sprüche zum Wochenstart

Es ist schon wieder Montag und der stressige Alltag ruft. Nimm es mit Humor! Die besten Sprüche zum Montag zaubern Dir ein kleines Lächeln ins Gesicht und erleichtern den Start in die neue Woche.

Nach einem ausgelassenen und entspannten Wochenende fällt einem am Montagmorgen der Start in die neue Woche manchmal besonders schwer. Man ist müde, antriebslos und vielleicht noch ein wenig verkatert.

"Der Montag ist die widerlichste Art, sich 1/7 seines Lebens zu versauen."

von Willy Meurer

"Entschuldigung, aber könnten wir den Montag diese Woche ausfallen lassen."

von unbekannt

"Montage sind toll. Montage enttäuschen Dich nie. Du erwartest das Schlimmste und meist werden Deine Erwartungen noch übertroffen."

von unbekannt

"Das 'F' in Montag steht für Freude."

von unbekannt

"Es gibt keine schlechten Tage - nur Montage."

von unbekannt

"Zu früh, zu kalt, zu Montag."

von unbekannt

"Sehen wir es positiv: Es ist der letzte Montag für diese Woche."

von unbekannt

"Wenn jeder Tag ein Geschenk ist, kann mir dann bitte einer mal sagen, wo ich Montage umtauschen kann?"

von unbekannt

"Das Einzige, was Montag und Motivation gemeinsam haben ist der Anfangsbuchstabe."

von unbekannt

"Endlich wieder Montag! Endlich wieder arbeiten! Man wusste ja schon gar nicht mehr, wohin mit seiner ganzen schlechten Laune!"

von unbekannt

"Montage sind wie Schularbeiten. Jeder weiß, dass sie kommen und dennoch sind die Wenigsten darauf vorbereitet."

von unbekannt

"Montagmorgen hilflos und verpeilt den Bürotisch anstarren und auf die Stimmen was bisher geschah warten."

von unbekannt

"Warum ist Montag so weit weg von Freitag, aber Freitag so nah am Montag?"

von unbekannt

"Die kürzeste Horrorgeschichte: Montag!"

von unbekannt

"Jeden Montag habe ich dieses Robinson-Crusoe-Syndrom: Ich warte auf Freitag!"

von unbekannt

"Du merkst, dass Montag ist, wenn Du plötzlich mehr Lust hättest, die Wohnung zu putzen als arbeiten zu gehen."

von unbekannt

"Montag! Ich wäre dann mit dieser Woche auch schon wieder durch."

von unbekannt

"Ich fühle mich krank. Ich glaube, ich habe Montag."

von unbekannt

"Montage sind die Schlaglöcher in der Straße des Lebens."



von unbekannt

"Montage sind wie Wecker - einfach unnötig laut und lästig."

von unbekannt

"Montag ist der Tag, an dem meine Motivation noch Wochenende feiert."

von unbekannt