Prost Neujahr! Schöne Grüße und Sprüche für Silvester 2025

Lust auf schöne Zitate für den Jahreswechsel? TAG24 liefert die besten Sprüche für Silvester 2025 und passende Grüße - z. B. via WhatsApp.

Von Clara Danneberg

Beim Übergang vom alten ins neue Jahr ist es manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden. TAG24 hat Dir passende Sprüche für den Jahreswechsel zusammengestellt. Mehr inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Welche schönen Sprüche kann man zu Silvester 2025 sagen oder schreiben? © 123RF/saft76 Zu Silvester wird der Jahreswechsel gefeiert. Es ist ein besonderer Tag, an dem sich altes und neues Jahr begegnen. Silvester verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander. Silvester ist auch eine Zeit der Rückschau und der neuen Ausrichtung. Gedanken an Ziele, Wünsche und Erwartungen prägen diesen Tag, ebenso wie Hoffnungen und Ängste. Mit Grüßen wie „Guten Rutsch" oder „Frohes Neues" wünscht man einander alles Gute für das kommende Jahr. Wer darüber hinaus nach passenden Worten sucht, findet in den folgenden Zitaten und Sprüchen Anregungen für den Wechsel von 2025 auf 2026.

Kurze Sprüche für Silvester 2025

"Das Leben gleicht einer Reise, Silvester einem Meilenstein." von Theodor Fontane "Silvester: Schon zu Beginn des Jahres dominieren Schall und Rauch!" von Gerhard Uhlenbruck "365 neue Tage sind 365 neue Chancen." von unbekannt "Gesundheit, Glück und viele schöne Momente in 2026!"

von unbekannt "Vorsätze fürs nächste Jahr: mehr lieben, leben und lachen." von unbekannt "Altes Jahr, Du warst gut. Neues Jahr, sei bitte besser!" von unbekannt "Neues Jahr, neue Abenteuer - ich freue mich. Guten Rutsch!" von unbekannt "Lasst uns das alte Jahr verabschieden und das neue feiern! Frohes Neues!" von unbekannt "Silvester ist der ideale Zeitpunkt für einen Neustart. Prost auf das neue Jahr!" von unbekannt "Neues Jahr, neuer Kater. Aber das hat sich ja schon bewährt. Frohes Neues!" von unbekannt "Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, was wir tragen können. Lasst uns nun die Freiheit des neuen Jahres ergreifen." von unbekannt

Gesundheit, Glück und viele schöne Momente in 2026! © unsplash/Rafael Garcin, TAG24/CD

Silvester - Sprüche zum Nachdenken

"Und nun kommt schon wieder ein neues Jahr, das dann in 365 Tagen auch wieder das alte war." von Erhard Blanck "Da es ein alter Aberglaube ist, dass man das ganze Jahr hindurch tun wird, was man Silvester tut, so eröffnen sich für uns freundliche und wahrhaft erfrischende Perspektiven. Prosit Neujahr!" von Kurt Tucholsky "Die Zeit verrinnt. Die Spinne spinnt in heimlichen Geweben. Wenn heute Nacht ein Jahr beginnt, beginnt ein neues Leben." von Joachim Ringelnatz "Das neue Jahr wird vieles bringen. Es werden wechseln Freud und Leid. Seht fest ins Auge allen Dingen und seid fürs Gute stets bereit." von Wolfgang Lörzer "Ein neues Jahr erwartet uns wie ein Kapitel in einem Buch, das darauf wartet, geschrieben zu werden. Wir können diese Geschichte mitschreiben, indem wir uns Ziele setzen." von Melody Beattie "Neujahrswunsch: Weniger Rede, mehr Gedanken, weniger Interessen, mehr Gemeinsinn." von Walther Rathenau "Die seltsame und verrückte Heiterkeit in der Nacht des heiligen Silvesters ist ein Fest der Tapferkeit des menschlichen Herzens. Ein Gebirge von Leiden hinter sich, ein Gebirge von Sorgen vor sich hebt der Mensch sein Glas zum Himmel und lacht." von Peter Bamm "Zu Silvester ist ein gutes Gewissen besser als Punsch und gute Bissen." Bauernweisheit "Alles hat ein Ende, jedes Silvester birgt eine Wende, einen Zauber vom Neuanfang, lass Dich darauf ein, fang morgen an!" von unbekannt "Ein neues Jahr steht vor der Tür, mach das Beste draus, geht's auch mal nen Schritt zurück, schau weiter gerade aus." von unbekannt "Es ist Zeit, für das, was war, Danke zu sagen, damit das, was werden wird, unter einem guten Stern beginnt." von unbekannt

Dieses Zitat von Wolfgang Lörzer passt gut zum Jahreswechsel. © unsplash/Shashank Verma, TAG24/CD

Grüße für Silvester 2025

"Es hängt von Dir selbst ab, ob Du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst." von unbekannt "Für das nächste Jahr wünsche ich Dir: zwölf Monate Gesundheit, 52 Wochen Glück, 365 Tage ohne Stress, 8784 Stunden Liebe, 527.040 Minuten Frieden und 31.622.400 Sekunden Freude!" von unbekannt "Auf ein neues Jahr voller Glück, Gesundheit und Liebe! Möge 2026 Dir viele unvergessliche Momente bescheren!" von unbekannt "Lass uns das alte Jahr verabschieden und mit voller Hoffnung auf das neue blicken. Einen guten Rutsch und ein glückliches Neujahr!" von unbekannt "Das vergangene Jahr war voll von Höhen und Tiefen, doch nun heißt es: auf zu neuen Abenteuern! Ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!" von unbekannt "Das neue Jahr startet genau wie ein guter Plan: zuerst motiviert, dann irgendwann chaotisch, aber trotzdem voller Spaß! Guten Rutsch!" von unbekannt "Möge das kommende Jahr genauso strahlend und voller Hoffnung sein wie die ersten Feuerwerkslichter. Ich wünsche Dir einen guten Rutsch und viel Glück für das neue Jahr!" von unbekannt "Prost auf das neue Jahr, in dem wir alles erreichen werden - aber erst, nachdem wir uns von der Silvesterparty erholt haben! Guten Rutsch!" von unbekannt "Silvester: Der einzige Tag im Jahr, an dem wir unsere Fehler des letzten Jahres feiern und dabei so tun, als wären sie bereits Geschichte. Auf ein neues Jahr, das genauso viele Erlebnisse bereithält!" von unbekannt "Das alte Jahr ist wie ein Buch, das man nie zu Ende gelesen hat - und das neue Jahr ist ein leeres Notizbuch. Also viel Platz für neue Kapitel! Guten Rutsch!" von unbekannt

"Lass uns das alte Jahr verabschieden und mit voller Hoffnung auf das neue blicken. Einen guten Rutsch und ein glückliches Neujahr!" © unsplash/Ellen Wang, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Sprüche passend zu Silvester

"Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, sondern ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns die Erfahrung gelehrt hat." von Hal Borland "Das Publikum beklatscht ein Feuerwerk, doch keinen Sonnenaufgang." von Friedrich Hebbel "Wandel und Wechsel liebt, wer lebt." von Richard Wagner

Zu Silvester passt der Spruch von Richard Wagner: "Wandel und Wechsel liebt, wer lebt." © unsplash/Meina Yin, TAG24/CD