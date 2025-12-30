Gute Vorsätze für 2026: Inspirierende Sprüche für den Jahresbeginn

Welche guten Vorsätze hast Du für 2026? Inspirierende Zitate & Sprüche für 2026 für einen guten Start ins Neujahr liest Du jetzt auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Zum Jahresbeginn ist es Tradition, Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. Inspirierende und lustige Sprüche für 2026 helfen Dir, Deine persönlichen Ziele für das Neujahr zu finden. Mehr inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Hast Du schon gute Vorsätze für 2026? © 123RF/mohammad7777 Am Anfang des Jahres stellt sich oft die Frage, was man im neuen Jahr verändern bzw. erreichen möchte. Vielleicht willst Du 2026 vielleicht mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken, Dich gesünder ernähren, ein Instrument lernen oder mehr Bücher lesen. Sich an Vorsätze zu halten, kann im Stress des Lebens sehr herausfordernd sein. Eine kleine Hilfe ist es, die Ziele nicht zu hochzustecken und das Ganze etwas entspannter zu sehen. TAG24 präsentiert Dir eine Auswahl an inspirierenden Zitaten und Sprüchen über Vorsätze für 2026.

Zitate über Vorsätze

"Geht es doch unsern Vorsätzen wie unsern Wünschen: Sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind." von Johann Wolfgang von Goethe "Gute Vorsätze sind der nutzlose Versuch, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen." von Oscar Wilde "Wer sein Vorhaben durchsetzt, wird nie sein Ansehen verlieren." von Baltasar Gracián y Morales "Der schwierigste Weg, den der Mensch zurückzulegen hat, ist der zwischen Vorsatz und Ausführung." von Wilhelm Raabe "Gute Vorsätze sind grüne Früchte, die abfallen, ehe sie reif sind." von Johann Nepomuk Nestroy "Wenn man viele Vorsätze hat, darf man auch mal einen fallen lassen." deutsches Sprichwort "Der gute Vorsatz ist ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten geritten wird." mexikanische Weisheit "Der morgige Tag ist der Friedhof der guten Vorsätze von heute." deutsches Sprichwort "Manche können ohne gute Vorsätze nicht leben. Aber mit ihnen noch weniger." von Erhard Blanck

Baltasar Gracián y Morales meinte: "Wer sein Vorhaben durchsetzt, wird nie sein Ansehen verlieren." © unsplash/Yiran Yang, TAG24/CD

Vorsätze für 2026 - inspirierende Sprüche

"2026 ist kein Neuanfang, es ist eine neue Chance, es besser zu machen." von unbekannt "Kleine Schritte, große Wirkung: Willkommen 2026." von unbekannt "Mein Vorsatz für 2026: Dranbleiben, auch wenn es unbequem wird."

von unbekannt "Nicht perfekt, sondern bewusst - das ist mein 2026." von unbekannt "Gute Vorsätze scheitern nicht an der Zeit, sondern daran, dass wir uns selbst vergessen."

von unbekannt "2026 beginnt nicht am 1. Januar, sondern mit der Entscheidung, heute anzufangen." von unbekannt "Manchmal ist der beste Vorsatz, weniger zu wollen und mehr zu leben." von unbekannt "2026: Ich nehme mir weniger vor – und ziehe mehr durch." von unbekannt

"Mein Vorsatz für 2026: Dranbleiben, auch wenn es unbequem wird." © unsplash/Joost Crop, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 schöne Sprüche als Vorsätze für 2026

"Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung schwer." von Johann Wolfgang von Goethe "Ein fester Vorsatz ist das wichtigste Instrument für Erfolg." von Philip Stanhope "Ein Vorsatz, der keine Überwindung kostet, ist nichts wert." von Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger

Johann Wolfgang von Goethe stellte fest: "Gut ist der Vorsatz, aber die Erfüllung schwer." © unsplash/Yona, TAG24/CD