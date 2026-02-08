Ewige Liebe: Die schönsten Sprüche für die Liebe Deines Lebens

Wer einen Liebesbrief an die Liebe seines Lebens schreiben möchte, kann sich von den Sprüchen & Zitaten auf TAG24 inspirieren lassen.

Von Clara Danneberg

Die Suche nach der Liebe des Lebens ist nicht nur in Filmen und Büchern ein großes Thema, sondern auch im realen Leben. Hat man eine Person gefunden, die dieses Gefühl in einem auslöst, fehlen einem manchmal die Worte. Noch mehr Zitate zu verschiedenen Themen findest Du unter: Sprüche.

Die schönsten Zitate über die Liebe des Lebens liest Du auf TAG24. © 123RF/photosvit Es gibt Menschen, die alles verändern, wenn sie in Dein Leben treten. Es fühlt sich so an, als würde man so eine Liebe niemals wieder für jemand anderen empfinden können. Diese besonders tiefen Gefühle werden auch als Liebe des Lebens bezeichnet. Dabei handelt es sich nicht immer um nur eine Person. Es kann z. B. auch eine Leidenschaft, eine Gruppe von Menschen oder ein Hobby gemeint sein. Allen gemein ist, dass sie ein tiefliegendes Verlangen, eine totale Erfüllung und pures Glück in einem wecken. Ohne geht es einfach nicht mehr. Derartige Gefühle sind meist zu groß für einfache Worte. TAG24 präsentiert Sprüche über die Liebe des Lebens, die helfen, das Unsagbare auszudrücken.

Sprüche über die Liebe meines Lebens

Was ist der schönste Liebesspruch für die Liebe Deines Lebens? Welche Worte die tiefsten Gefühle ausdrücken, ist letztendlich eine individuelle Angelegenheit. Etwas Inspiration bekommst Du von den folgenden Sprüchen und Zitaten über die Liebe des Lebens.

Kurze Sprüche über die Liebe meines Lebens

"Echte Liebesgeschichten gehen nie zu Ende." von Marie von Ebner-Eschenbach "Ich trage Dein Herz. Ich trage es in meinem Herzen." von E. E. Cummings "Wahre Liebe öffnet die Arme und schließt die Augen." von Vinzenz von Paul "Du bist das schönste Kapitel in meiner Lebensgeschichte." von unbekannt "Meine Liebe. Mein Für immer." von unbekannt "Du bist mein Lieblingsgefühl." von unbekannt "Ein Leben, eine Liebe." von unbekannt "Du bist mein Zuhause." von unbekannt

Du bist die Liebe meines Lebens - Sprüche

"Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie Du mich liebst. Vergess den Rest der Welt, wenn Du bei mir bist." aus dem Lied "Das Beste" von Silbermond "Alles, was ich tue, hat nur einen Sinn: Dass ich am Ende meines Lebens endlich bei Dir bin. Und so wird es immer bleiben. Du kannst gar nichts dagegen tun, weil Du die Liebe meines Lebens bist." aus dem Lied "Liebe meines Lebens" von Philipp Poisel "Du bist die Liebe meines Lebens, Dein Lächeln schenkt mir Freude. Du bist die Liebe meines Lebens, Du machst alles lebenswert." aus dem Lied "Love of my life" von George Benson "Treue Liebe gilt fürs Leben, treue Liebe endet nicht. Was dem Wechsel sich ergeben, treue Liebe ist es nicht." von Anton Prokesch von Osten "Du bist nicht nur die Liebe meines Lebens - Du bist mein Leben." von unbekannt "Wenn mein Herz einen Namen trägt, dann Deinen." von unbekannt "Liebe war ein Wort, bis Du in mein Leben getreten bist und ihm eine Bedeutung gegeben hast." von unbekannt "Du bist alles, was ich brauche, das Einzige, was mir fehlte, und das Beste, was mir je passiert ist." von unbekannt "Wenn ich Dich ansehe, dann sehe ich den Rest meines Lebens vor mir." von unbekannt "Jeder Augenblick mit dir ist kostbar und unersetzlich. Du bist der wichtigste Teil meines Lebens." von unbekannt

Die große Liebe meines Lebens Sprüche

"Alle wahre Liebe ist Liebe ohne Antwort, auf Antwort verzichtende Liebe." von Ferdinand Ebner "Wer sich verliebt, verliert sich. Aber wahre Liebe führt ihn zu sich selbst zurück." von Ernst Reinhardt "Das Erste in der Liebe ist der Sinn füreinander und das Höchste der Glaube aneinander." von Friedrich von Schlegel "Wahre Liebe ist nicht die perfekte Harmonie, sondern das gemeinsame Überwinden jeder Dissonanz." von unbekannt "Als ich Dich traf, wusste ich plötzlich, wohin mein Herz gehört." von unbekannt "Die erste Liebe von jemandem zu sein, ist großartig. Aber die letzte Liebe von jemandem zu sein, ist unbezahlbar." von unbekannt "Wahre Liebe bedeutet nicht, unzertrennlich zu sein; sie bedeutet, getrennt zu sein, und nichts ändert sich." von unbekannt "Sich zu verlieben ist einfach, aber verliebt zu bleiben ist was ganz Besonderes." von unbekannt

Lieblinge der Redaktion: 3 emotionale Sprüche über die Liebe des Lebens

"Den Verlust Deiner Liebe könnte ich nicht ertragen. Versprich mir, mich nimmer zu verlassen. O Du Leben meines Lebens, verlasse meine Seele nicht." von Karoline von Günderrode "Wahre Liebe nützt sich nicht ab, aber sie nimmt an Gewicht zu." von Anke Maggauer-Kirsche "Es ist die Liebe des Lebens, wenn Kämpfen immer noch leichter ist als Aufgeben." von unbekannt

