Die schönsten Sprüche zu Freundschaft

"Freundschaft heißt vergessen, was man gab, und in Erinnerung behalten, was man empfing."

"Immer die Wahrheit sagen, bringt einem wahrscheinlich nicht viele Freunde, aber dafür die richtigen."

von John Lennon

"Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden."

von Carl Spitteler

"Was kann süßer sein als einen Freund haben, mit dem Du alles, was in Deinem Herzen ist, besprechen kannst wie mit Dir selbst?"

von Meister Eckhart

"Das Leben ist wie eine Zugfahrt: Viele Menschen steigen ein, viele Menschen steigen aus, aber nur wenige begleiten Dich bis an Ziel."

von unbekannt

"Es gibt Menschen, deren einmalige Berührung mit uns für immer den Stachel in uns zurücklässt, ihrer Achtung und Freundschaft wert zu bleiben."

von Christian Morgenstern

"Ein Freund ist ein Mensch, der die Melodie Deines Herzens kennt und sie Dir vorspielt, wenn Du sie vergessen hast".

von Albert Einstein

"Denn in der Freundschaft werden alle Gedanken, alle Wünsche, alle Erwartungen ohne Worte geboren und geteilt, mit Freude, die keinen Beifall braucht."

von Khalil Gibran

"Von allen Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres Gut als die Freundschaft - keinen größeren Reichtum, keine größere Freude."



von Epikur von Samos

"Ältere Bekanntschaften und Freundschaften haben vor neuen hauptsächlich das voraus, dass man sich einander schon viel verziehen hat."

von Johann Wolfgang von Goethe

"Die Freundschaft gehört zum Notwendigsten in unserem Leben. In Armut und im Unglück sind Freunde die einzige Zuflucht. Doch die Freundschaft ist nicht nur notwendig, sondern auch schön!"

von Aristoteles

"Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal knarren, sie kann klemmen, aber sie ist nie verschlossen."

von Balthasar Gracián y Morales



"In der Freundschaft zählt nicht, wer vor Dir steht, wenn Du am Gipfel des Erfolgs stehst, sondern wer an Deiner Seite ist, wenn Du am tiefsten Punkt angelangt bist."

von unbekannt