Was bringt die Zukunft? Tiefgründige Sprüche über die Zukunft

Schöne Zitate und g ute Wünsche für die Zukunft können als inspirierende Lebensmottos dienen, um die eigenen Träume zu verwirklichen. Die schönsten Sprüche über die Zukunft liest Du in diesem Artikel.

Der Blick in die Zukunft und die daraus folgende Ungewissheit können beängstigend sein, weshalb man sich vielleicht sehr viele Gedanken über mögliche Veränderungen und Zukunftswünsche macht.

Was die Zukunft bringt, lässt sich nicht zweifelsfrei voraussagen, denn manchmal kommt es anders, als man es vielleicht geplant hat.

"Willst Du Deine Zukunft kennen, dann betrachte Dich in der Gegenwart, denn sie ist die Ursache Deiner Zukunft."

"Die Zeit kommt aus der Zukunft, die nicht existiert, in die Gegenwart, die keine Dauer hat, und geht in die Vergangenheit, die aufgehört hat zu bestehen."

"Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft."

"Wenn wir Angst vor etwas in der Zukunft haben, leben wir bereits etwas, von dem wir nicht wollen, dass es geschieht."

"Die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben."

"Alt ist man erst dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft."

"Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss."

"Wer seine Zukunft bauen will, muss in der Gegenwart leben."

"Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben."

"Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein."

"Jede schwierige Situation, die Du jetzt meisterst, bleibt Dir in der Zukunft erspart."

"Jeder erhofft sich sein Glück von der Zukunft und versäumt es, in der Gegenwart danach zu suchen, es dort zu finden und zu genießen."

"Glück liegt nur in dem Bewusstsein, das wir von ihm haben, und keineswegs darin, wie die Zukunft ihr Versprechen hält."

"Nichts ist wahrem Glück so sehr im Wege wie die Gewohnheit, etwas von der Zukunft zu erwarten."

"Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist."

"Warte nicht auf das große Glück in der Zukunft, sondern freue Dich über die glücklichen Momente der Gegenwart."

"Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende."

"Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben."

von Eleanor Roosevelt

"Habe stets ein Ohr für die Vergangenheit, ein Auge für die Zukunft und ein Lächeln für den Augenblick!"

von Stefan Radulian

"Wir alle sollten uns um die Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens dort verbringen."

von Charles Franklin Kettering

"Das Schönste an der Vergangenheit ist, erkennen zu können, was man nicht mit in die Zukunft nehmen sollte."

von unbekannt

"Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen."

von Peter Kuznic