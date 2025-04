Inspirierende Worte am stillen Feiertag: Schöne Sprüche zu Karfreitag

Der Karfreitag dient dem stillen Gedenken an die Kreuzigung Jesu Christi. Der Feiertag ist gut geeignet, um sich auf den Wert des Lebens zu besinnen. Was man am Karfreitag wünschen kann, erfährst Du in diesem Artikel.

Der Karfreitag ist ein christlicher Feiertag, an dem Gläubige der Kreuzigung Jesu auf dem Hügel Golgatha gedenken. Da der Karfreitag ein stiller Feiertag ist, gilt an diesem Tag ein Tanzverbot.

Wer noch überlegt, was man am Karfreitag sagt oder schreibt, findet im Folgenden lustige, christliche und tiefgründige Sprüche.

"Karfreitag! Der Tag, an dem alle Leute, die seit 10 Jahren in keinem Club mehr waren, unbedingt tanzen gehen wollen."

"Karfreitag: Der Tag, an dem man weder tanzen noch feiern darf, also ein ganz normaler Tag für Introvertierte!"

"Ich wünsche mir die Zeit zurück, in der das Tanzverbot am Karfreitag unser größtes Problem war."

"Am Karfreitag gedenken wir des Opfers, das Jesus für uns gebracht hat. Möge dieser Tag Dich an seine Liebe erinnern und Dich mit Frieden und Besinnlichkeit erfüllen."

von unbekannt

"Am Karfreitag erinnern wir uns an das Leid und den Schmerz, welche Jesus für uns auf sich genommen hat. Möge dieser Tag Dich an seine Liebe und Hingabe erinnern und in Dir Dankbarkeit wecken."

von unbekannt

"Wir gehen durch jedes Kreuz hindurch zum Licht, zum neuen Leben, durch jeden Karfreitag auf Ostern zu. Es ist ein unbegreifliches Geheimnis, dass Menschen in ihrer tiefsten Qual und in der schwärzesten Nacht, durch alles Elend und Leid hindurch, plötzlich Gott sehen, Gott begegnen."

von Phil Bosmans

"Bitte am Karfreitag: Wir sind uns heut bewusst, dass wir die Schönheit Deines auserwählten Volkes nicht mehr gesehen haben. Vergib uns den Fluch, den wir zu Unrecht an ihren Namen ›Jude‹ hefteten. Vergib uns, dass wir Dich in ihrem Fleisch zum zweiten Mal ans Kreuz schlugen. Wir wussten nicht, was wir taten."

von Johannes XXIII.

"Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Lukas 23,34

"Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht."

Hebräer 11,1

"Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren."

Römer 5,8

"Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er."

Lukas 23,46

"Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater."

Johannes 16:28