Ein Hund überquert die Regenbogenbrücke: Trauersprüche für Hunde

Wenn der geliebte Hund stirbt, scheint die Zeit stillzustehen. In diesem Artikel liest Du einfühlsame Trauersprüche, die unbeschreibliche Gefühle in Worte fassen und Trost spenden.

Wer einen Hund verloren hat oder einem Hundehalter eine tröstende Trauerkarte schreiben möchte, findet in den folgenden Trauersprüchen für Hunde vielleicht die richtigen Worte.

Um die Trauer bzw. den Verlust eines Hundes ein bisschen erträglicher zu machen, spricht man metaphorisch davon, dass ein Hund über die Regenbogenbrücke in den Hundehimmel geht, wo er ohne Schmerzen weiterlebt und wartet, bis die Zeit seiner Hundemenschen gekommen ist.

"Dein Fell im Wind, Dein Blick so rein, in unseren Gedanken wirst Du immer sein."

"Dein Bellen verstummt, doch in unseren Herzen hallt es ewig nach."

"Deine Pfoten haben Wege in unseren Herzen gebahnt, die nie verblassen."

"Ein Herz auf vier Pfoten ruht, aber in unseren Herzen lebt es weiter."

"Deine Pfoten haben große Spuren in unseren Herzen hinterlassen."

"In den schönsten Momenten finden wir Deine Spuren wieder."

"Dein fröhliches Bellen hallt in meinen Erinnerungen wider."

"Du warst Liebe in ihrer reinsten Form."

"Nicht mehr an meiner Seite, aber für immer in meinem Herzen."

"Du warst mein treuester Begleiter und nun bist Du gegangen. Doch in meinem Herzen wirst Du für immer bleiben."

Liebeserklärung an Deinen Hund: Die schönsten Hundesprüche

"Wenn Du traurig bist, dann schau in Dein Herz und Du wirst erkennen, dass Du weinst um das, was Dir Freude bereitete."

von Khalil Gibran

"Du denkst, Hunde kommen nicht in den Himmel? Ich sage Dir, sie werden früher dort sein als irgendeiner von uns."

von Robert Louis Stevenson

"Ein Hund wird Dein Herz nur an einem einzigen Tag brechen, nämlich an dem Tag, an dem er von Dir gehen muss."

von unbekannt

"Die größte Liebe endet nicht, wenn einer von uns geht. Sie endet, wenn einer von uns vergisst."



von unbekannt

"Das Band, das uns mit einem geliebten Tier verbindet, wird durch den Tod nicht zerschnitten."

von unbekannt

"Dein Hund war ein Teil Deines Lebens, aber für ihn warst Du sein ganzes Leben."



von unbekannt

"Ein Hund ist wie ein Schatten, der uns nie verlässt, auch wenn wir ihn nicht sehen können."

von unbekannt

"Ein Hund ist ein Engel, der uns durch das Leben führt und uns am Ende zu den Sternen trägt."

von unbekannt

"Dein Bellen und Winseln sind erloschen. Viele Tränen haben wir vergossen! Es mag die Zeit vergehen, aber die Erinnerung an Dich bleibt für immer bestehen."

von unbekannt

"Wenn die freundlichsten Seelen mit dem längsten Leben belohnt würden, würden Hunde uns alle überleben."

von unbekannt

"Ein Hund ist ein ewiger Begleiter, der uns immer auf unserem Weg begleitet, auch wenn er nicht mehr bei uns ist."

von unbekannt