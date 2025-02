Liebeserklärung an Deinen Hund: Die schönsten Hundesprüche

Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Wer die besondere Beziehung zwischen Hund und Mensch in Worte fassen möchte, findet in diesem Artikel die schönsten Hundesprüche und Zitate über das unvergleichliche Band zum Seelenhund.

Bist Du auf der Suche nach Ideen für die nächste Liebeserklärung an einen Hund? Wer mit Worten ausdrücken möchte, wie besonders Hundeliebe ist, kann sich von berühmten Zitaten über Hunde inspirieren lassen.

"In einer idealen Welt hätte jeder Hund ein Heim und jedes Heim einen Hund."

griechisches Sprichwort

"Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen."

von Friedrich II., der Große

"Alles Wissen, die Gesamtheit aller Fragen und alle Antworten sind im Hund enthalten."

von Franz Kafka

"Der Hund ist das Symbol der Treue, aber wir halten ihn lieber an der Leine."

von Marie Tussaud

"Der Hund ist ein Ehrenmann; ich hoffe, einst in seinen Himmel zu kommen, nicht in den der Menschen."

von Mark Twain

"Ich habe große Achtung vor der Menschenkenntnis meines Hundes; er ist schneller und gründlicher als ich."

von Otto von Bismarck

"In den Augen meines Hundes liegt mein ganzes Glück, all mein Inneres, Krankes, Wundes heilt in seinem Blick."

von Friederike Kempner

"Du denkst, Hunde kommen nicht in den Himmel? Ich sage Dir, sie werden früher dort sein als irgendeiner von uns."

von Robert Louis Stevenson

"Das letzte Wort über die Wunder des Hundes ist noch nicht geschrieben."

von Jack London

"Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die Kaltschnäuzigkeit mancher Mitmenschen."

von Ernst R. Hauschka

"Wir schenken unseren Hunden ein klein wenig Liebe und Zeit. Dafür schenken sie uns restlos alles, was sie zu bieten haben. Es ist zweifellos das beste Geschäft, was der Mensch je gemacht hat."

von Roger Caras

"Mein bester Freund hat noch nie ein Wort mit mir gesprochen."

von unbekannt

"Alle Hundebesitzer denken, sie hätten den besten Hund - und alle haben recht."

von unbekannt

"Der Hund begleitet Dich im Glück, weicht aber auch in der Not nicht zurück."

von unbekannt

"Lieber einen tierischen Begleiter als hundert falsche Freunde!"

von unbekannt

"Hunde haben etwas, das vielen Menschen fehlt: Treue, Dankbarkeit und Charakter."

von unbekannt

"Die Pfote eines Hundes ist oft sauberer als der Charakter mancher Menschen."

von unbekannt