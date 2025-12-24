Weihnachten alleine feiern: Sprüche über besinnliche Einsamkeit

Wer Weihnachten alleine verbringt, findet in den Sprüchen von TAG24 etwas Trost und Inspiration für ein schönes Fest in Einsamkeit.

Von Clara Danneberg

An Weihnachten alleine zu sein, kann schmerzlich, aber auch besinnlich und schön sein. Diese Sprüche über einsame Weihnachten erwärmen Dir das Herz. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Wer niemanden an seiner Seite hat, feiert Weihnachten alleine. © 123RF/sonjachnyj In vielen Büchern, Filmen, Serien, Werbungen und Liedern wird suggeriert, dass es an Weihnachten um Liebe, Gemeinschaft und Familie geht. Das Miteinander ist allgegenwärtig. Wer niemanden hat, spürt das in der Weihnachtszeit und an Heiligabend sicherlich besonders stark. Im Kreise geliebter Menschen Weihnachten zu feiern, ist nicht jedem vergönnt. Wenn die Angehörigen bereits verstorben sind oder man keinen Kontakt zu ihnen hat, dann ist man an Weihnachten alleine. TAG24 präsentiert eine Auswahl an berührenden und schönen Sprüchen über Weihnachten ohne Gesellschaft.

Berührende Sprüche für Weihnachten allein

"Heilige, stille Einsamkeit, Mutter aller Gnaden!" von Marie von Ebner-Eschenbach "Einsamkeit tut weh, aber doch nicht so wie falsche Geselligkeit." von Theodor Fontane "Stille Nächte können manchmal lauter sprechen als volle Räume." von unbekannt "Weihnachten ist leiser geworden." von unbekannt "Die Lichter draußen leuchten hell, drinnen fühlt es sich dunkel an." von unbekannt "Frohe Weihnachten … irgendwie." von unbekannt "Manchmal ist das leiseste Weihnachten das ehrlichste." von unbekannt "Dieses Weihnachten ist vielleicht ruhig. Aber auch Ruhe kann ein Geschenk sein." von unbekannt "Du bist nicht weniger, nur weil heute kein Besuch kommt." von unbekannt "Dieses Weihnachten trägt Dich leise in ein neues Morgen." von unbekannt "Ein ruhiges Fest ist kein verlorenes!" von unbekannt

Zum einsamen Weihnachtsfest pass dieses Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach. © unsplash/Yusuf Onuk, TAG24/CD

Schöne Weihnachten allein - Sprüche

"Selbst gewählte Einsamkeit ist die seelische Heimat außerhalb der Gesellschaft." von Willy Meurer "Das größte Geschenk von allen ist, mir selbst Liebe zu schenken." aus dem Lied "Christmas for One" (zu Deutsch: "Weihnachten für einen") von Dionne Bromfield und Toby Gad "Allein zu sein, heißt nicht, einsam zu sein. Es heißt, Weihnachten auf eigene Weise zu feiern." von unbekannt "Du brauchst niemanden, um Weihnachten zu fühlen. Dein Herz reicht völlig aus." von unbekannt "Manchmal ist das schönste Weihnachten das, das nur für Dich leuchtet." von unbekannt "Weihnachten allein kann ein Moment der Selbstliebe sein." von unbekannt "Manchmal ist die beste Gesellschaft zu Weihnachten die, die man sich selbst schenkt." von unbekannt "Allein Weihnachten zu feiern heißt, die Welt für einen Moment draußen zu lassen und bei sich selbst zu sein." von unbekannt "Allein zu sein erlaubt Dir, das Weihnachtsfest so zu gestalten, wie Du es wirklich willst." von unbekannt "Dieses Fest schenkt Dir Zeit, Dein Herz zu wärmen und Dich selbst zu feiern." von unbekannt "Ein Weihnachtsfest für Dich allein ist ein Geschenk, das nur Du auspackst." von unbekannt "Weihnachten allein, aber nicht einsam." von unbekannt

"Allein zu sein heißt nicht, einsam zu sein. Es heißt, Weihnachten auf eigene Weise zu feiern." © unsplash/Den Ho, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Sprüche über Weihnachten allein zum Nachdenken

"Sie beten für die Einsamen und lassen sie allein." von Otto Baumgartner-Amstad "Allein sein zu müssen, ist schwer - allein sein zu können, ist schön." von Rabindranath Tagore "Einsamkeit ist ohne Gemeinschaft nicht möglich, so wenig wie das Nichts ohne das Sein." von Jakob Bosshart

Otto Baumgartner-Amstad meinte: "Sie beten für die Einsamen und lassen sie allein." © unsplash/Zyanya BMO, TAG24/CD