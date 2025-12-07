O Du Stressige! Humorvolle Sprüche über Weihnachtsstress

Mit dem Advent beginnt der Weihnachtsstress. Lustige Sprüche über Vorweihnachtsstress helfen beim Durchatmen.

Von Clara Danneberg

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste, aber auch die stressigste Zeit des Jahres. Wer kurz davor ist, die Nerven zu verlieren, findet mit Sprüchen über Vorweihnachtsstress die nötige Ablenkung. Weitere inspirierende Weisheiten und Zitate findest Du unter: Sprüche.

Lustige Sprüche über die Vorweihnachtszeit können von Stress ablenken. © 123F/yacobchuk Zu versuchen, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmarktbesuche, den Kauf von Geschenken und Vorbereitungen für Heiligabend mit normalen Erledigungen des Alltags und der Familie unter einen Hut zu kriegen, sorgt meist für Unruhe, Druck und Überlastung. Wenn die To-do-Liste immer länger wird, dann ist an gemütliche Besinnlichkeit nicht zu denken. Schnell ist man genervt und einfach froh, wenn der Weihnachtswahnsinn vorbei ist. Wer kurz vorm Durchdrehen ist, sollte das Ganze mit Humor nehmen. Ein wenig Sarkasmus kann auch nicht schaden. TAG24 präsentiert ironische Sprüche über den Vorweihnachtsstress.



Kurze Sprüche über Vorweihnachtsstress

"Weihnachtszeit! Wer spricht von Siegen? Überstehen ist alles!" von Rainer Maria Rilke "A Plätzchen a day keeps the Weihnachtsstress away!" (Zu Deutsch: Ein Plätzchen am Tag hält den Weihnachtsstress fern.") von unbekannt "Die erste Kerze brennt und der Weihnachtsstress beginnt."

von unbekannt "Einatmen. Ausrasten. Weihnachten." von unbekannt "Advent, Advent - die Hektik rennt!" von unbekannt "Ich bin festlich überfordert." von unbekannt "Advent: Die Kunst, Chaos und Stress als weihnachtlich zu verkaufen." von unbekannt "Ich liebe Weihnachten. Vor allem, wenn es vorbei ist." von unbekannt "Ich glitzere - vor stressbedingtem Schweiß." von unbekannt "Ho-ho-hoch ist mein Stresslevel." von unbekannt "Leise rieselt der Stress." von unbekannt "Der Dezember rennt, ich hinke hinterher." von unbekannt "Weihnachten - das Fest, an dem jeder denkt, Stress sei Tradition." von unbekannt "Weihnachten: Alle wollen Harmonie. Keiner bringt sie mit." von unbekannt "Stress? Nein, Vorweihnachtsstimmung." von unbekannt "Advent, Advent, der Stress uns trennt." von unbekannt

Zum Vorweihnachtsstress passt der kurze Spruch: "Ho-ho-hoch ist mein Stresslevel." © 123RF/blackwalker0829, TAG24/CD

Weihnachtsstress - Sprüche zum Lachen und Entspannen

"Weihnachten: Vom Fest der Liebe zur Belastungsprobe für alle." von Stefan Rogal "Weihnachtsstress! Ich muss noch schnell ein paar von diesen 'Wir schenken uns dieses Jahr nichts'-Geschenken besorgen." von unbekannt "Weihnachten: Die Jahreszeit, in der selbst mein Kalender nervöse Zuckungen bekommt." von unbekannt "Weihnachten ist wie ein Tag im Büro: Du hast den Stress und der dicke, alte, weiße Mann bekommt die ganze Anerkennung." von unbekannt "Wenn man den Kaffee morgens durch Glühwein ersetzt, ist es auf der Arbeit gleich viel lustiger!" von unbekannt "Plätzchen backen, Geschenke besorgen, Deko aufhängen - und wann bitte soll ich atmen?" von unbekannt "Mein Weihnachtswunsch? Dass sich der Stress selbst verpackt und verschickt." von unbekannt "Besinnliche Zeit? Ich besinne mich hauptsächlich darauf, nichts zu vergessen." von unbekannt "Wenn Weihnachten die schönste Zeit des Jahres ist, warum rennt dann jeder herum wie auf der Flucht?" von unbekannt "Mein Adventskalender besteht aus 24 kleinen Nervenzusammenbrüchen." von unbekannt "Weihnachten: Die Zeit des Jahres, in der 'Nur schnell noch etwas besorgen' eine dreistündige Odyssee wird." von unbekannt "Wenn ich noch einmal 'besinnliche Zeit' höre, fange ich an zu lachen. Hysterisch."

von unbekannt "Weihnachtszeit: Von Besinnlichkeit bin ich mental noch weit entfernt." von unbekannt "Manchmal ist das größte Geschenk, einfach mal fünf Minuten Ruhe zu finden." von unbekannt "Weihnachten: Wo das Herz warm wird und der Terminkalender heiß läuft." von unbekannt "Glitzer überall. Musik überall. Emotionen überall. Geduld nirgendwo." von unbekannt "Alle reden vom Weihnachtswunder. Ich wäre schon dankbar für einen Parkplatz." von unbekannt "Weihnachten: Das Fest, an dem jeder denkt, Stress sei Tradition." von unbekannt "In der Weihnachtszeit lerne ich viel über mich. Zum Beispiel, dass ich Stress nicht mag." von unbekannt

"Weihnachtszeit: Von Besinnlichkeit bin ich mental noch weit entfernt." © 123RF/jetsam86, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 Sprüche über Weihnachtsstress zum Schmunzeln

"Weihnachtsstress-Level: Ich spreche mit Lebkuchen." von unbekannt "Der Geist der Weihnacht? Ich glaube, er ist überfordert." von unbekannt "Wenn der Weihnachtszauber sich versteckt, liegt er vermutlich unter einem Berg aus Aufgaben." von unbekannt

Ein guter Spruch über Stress zur Weihnachtszeit: "Weihnachtsstress-Level: Ich spreche mit Lebkuchen." © 123RF/mikhailkayl, TAG24/CD