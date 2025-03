07.03.2025 11:45 Airport-Personal streikt: Flughafen Leipzig/Halle 26 Stunden betroffen

Kitas und Horte in Leipzig streiken bereits am Freitag, am Montag schließt sich der Leipziger Flughafen an die Arbeitsniederlegung an.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Kitas und Horte in Leipzig streiken bereits am Freitag, am Montag schließt sich der Leipziger Flughafen an die Arbeitsniederlegung an. Das Bodenpersonal an elf deutschen Flughäfen, darunter auch in Leipzig, ist am Montag zum Streik aufgerufen. (Archivbild) © Eric Münch Im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 5 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wird das Bodenpersonal des Airports zum Streik aufgerufen, teilte Verdi am Freitagvormittag mit. "Es wird zu massiven Einschränkungen bei Abflügen und Ankünften bis hin zu Flugstreichungen kommen", so die Gewerkschaft. Die Streikankündigung geschehe "bewusst frühzeitig", damit sich Flugreisende darauf einstellen können, erklärt Christine Behle, stellvertretende ver.di-Vorsitzende. Man bedauere die Unannehmlichkeiten. "Doch ohne den Druck durch Arbeitskampfmaßnahmen wird es keine Bewegung in den Verhandlungen geben." Die Arbeitgeber hätten bisher seit Oktober kein Angebot für die Beschäftigten vorlegt und keine Bereitschaft gezeigt, die berechtigten Forderungen zu erfüllen, so Behle. "Wir haben uns diese Eskalation nicht gewünscht, die Arbeitgeber offenbar schon." Hunde Golden Retriever lernt Babykatze kennen: Feelgood-Clip lässt Herzen zerfließen Nicht nur der Leipziger Flughafen ist vom Streik betroffen. Verdi hat an insgesamt elf Airports dazu aufgerufen, darunter auch München, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Hamburg und Berlin-Brandenburg.

Titelfoto: Eric Münch