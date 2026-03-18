Am Montag keine Medikamente? Viele Apotheken in Brandenburg dicht

Wer am Montag in Brandenburg eine Apotheke aufsuchen möchte, muss möglicherweise mit geschlossenen Türen rechnen.

Von Marc-Oliver von Riegen

Potsdam - Wer am Montag in Brandenburg eine Apotheke aufsuchen möchte, muss möglicherweise mit geschlossenen Türen rechnen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ruft zu dem Protesttag auf. (Symbolbild)
Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ruft zu dem Protesttag auf. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Denn zahlreiche Apotheken bleiben am kommenden Montag (23. März) wegen eines bundesweiten Protests dicht.

Patienten, die dringend Medikamente brauchten, müssten sich aber keine Sorgen machen: Auch in Brandenburg seien Notdienstapotheken geöffnet und stellten die Arzneimittelversorgung sicher, teilte der Apothekerverband Brandenburg mit.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat zu dem Protesttag ausgerufen.

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"Viele Apotheken in Brandenburg befinden sich in einer existenzbedrohenden Situation, weil sie chronisch unterfinanziert sind", sagte Landesverbandschefin Andrea König.

Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten. In Brandenburg gingen Jahr für Jahr immer mehr Apotheken verloren.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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