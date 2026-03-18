Am Montag keine Medikamente? Viele Apotheken in Brandenburg dicht
Von Marc-Oliver von Riegen
Potsdam - Wer am Montag in Brandenburg eine Apotheke aufsuchen möchte, muss möglicherweise mit geschlossenen Türen rechnen.
Denn zahlreiche Apotheken bleiben am kommenden Montag (23. März) wegen eines bundesweiten Protests dicht.
Patienten, die dringend Medikamente brauchten, müssten sich aber keine Sorgen machen: Auch in Brandenburg seien Notdienstapotheken geöffnet und stellten die Arzneimittelversorgung sicher, teilte der Apothekerverband Brandenburg mit.
Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat zu dem Protesttag ausgerufen.
"Viele Apotheken in Brandenburg befinden sich in einer existenzbedrohenden Situation, weil sie chronisch unterfinanziert sind", sagte Landesverbandschefin Andrea König.
Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten. In Brandenburg gingen Jahr für Jahr immer mehr Apotheken verloren.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa