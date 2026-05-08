Protest vorm Landtag: Verdi warnt vor Kürzungen in Sachsens Pflege

Dresden - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft zum Tag der Pflege am kommenden Dienstag zu einem Protest vor dem Sächsischen Landtag auf. Verdi begründete das mit Kürzungsplänen im Gesundheitswesen. Am Internationalen Tag der Pflegenden wolle man auf die drohende Verschlechterung der Arbeits- und Versorgungsbedingungen aufmerksam machen.

Verdi rief zum "Tag der Pflege" zum Protest vor dem Sächsischen Landtag auf. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

"Sowohl in der Alten- als auch der Krankenpflege, im Krankenhaus oder im Reha-Bereich droht eine Rolle rückwärts", warnte Verdi-Sekretärin Nora Glaser. Die aktuell diskutierten Kürzungen würden die Versorgung verschlechtern. Erfolge der vergangenen Jahre, die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen attraktiver zu machen, stünden auf dem Spiel.

"Wenn wir den Vorhaben jetzt nicht laut und deutlich widersprechen, tragen Beschäftigte und Patientinnen und Patienten die Konsequenzen für die kommenden Jahre. Das können wir nicht zulassen", betonte Glaser. Der Protest findet parallel zu einer Sitzung des Sächsischen Landtages statt.

Bereits vor dem geplanten Gesetzentwurf der Bundesregierung hat das Pflegebündnis Dresden acht Thesen für gute Pflege erarbeitet, die nun dem Landtag übergeben werden sollen.

"Wir gehen auf die Straße und werden laut gegen Krankenhausschließungen, zu wenig Personal und für eine bessere Pflege – denn Gesundheit ist keine Ware", hieß es.