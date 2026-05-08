08.05.2026 05:30 Wieder Streik in Hamburg: In diesen Geschäften müssen Kunden mit Einschränkungen rechnen

Nach den Busfahrern streiken nun am Freitag, dem 8. Mai, Beschäftigte im Einzelhandel in Hamburg. Verdi ruft die Verkäufer von Zara, H&M und IKEA dazu auf.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wieder Streik in Hamburg: Die Verdi-Streiks in der Hansestadt nehmen kein Ende! Nachdem sich die Gewerkschaft und das Busunternehmen VHH einigen konnten, geht der Protest im Hamburger Einzelhandel weiter.

Die Beschäftigten der Filialen in Hamburg wurden von Verdi dazu aufgerufen, ihre Arbeit am Freitag niederzulegen. © Bildmontage:Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Uwe Anspach/dpa, Bernd Wüstneck/dpa Anstelle von Busfahrern legen nun Verkäufer ihre Arbeit nieder. Kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde im Hamburger Einzel- und Versandhandel ruft Verdi am Freitag zum Warnstreik auf, teilte die Gewerkschaft mit. Wo müssen Kunden mit Einschränkungen rechnen? Konkret sollen alle Beschäftigten von Zara, H&M (Spitalerstraße und Logistik) und IKEA ihre Arbeit niederlegen. Baby Frau erfüllt Sohn letzten Wunsch und nutzt sein Sperma, um Baby zu zeugen Hintergrund des Streiks: In der ersten Verhandlungsrunde, am 24. April, hatte der Arbeitgeber für die rund 90.000 Beschäftigten in Hamburg kein Angebot vorgelegt.

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