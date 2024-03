Bundesweiter Streik am Dienstag: Krankenkassen legen die Arbeit nieder

In Leipzig werde man sich nach einem Sternmarsch, bei dem Streikende von verschiedenen Ausgangspunkten auf ein Ziel zusteuern, um 10 Uhr vor der DAK-Geschäftsstelle in der Grimmaischen Straße versammeln.

In Dresden , Erfurt und Magdeburg starte man den morgigen Dienstag ab 9 Uhr mit Kundgebungen an den städtischen ver.di-Einrichtungen.

Sowohl für Angestellte der "BARMER" als auch der "DAK-Gesundheit" fordere sie 12,5 Prozent mehr Lohn beziehungsweise eine Mindest-Erhöhung von monatlich 555 Euro bei zwölfmonatiger Laufzeit. Und auch Auszubildende sollen von den Verhandlungen profitieren. So verlange ver.di für Azubis der "BARMER" 232 Euro und für die der "DAK-Gesundheit" 250 Euro mehr im Monat.

Eine Fortsetzung der Tarifverhandlungen sei für die "DAK-Gesundheit" am Freitag, dem 15. März, in Hamburg geplant. Für "BARMER" soll es ab kommendem Montag, dem 18. März, in Wuppertal weitergehen.